Peste 7% din decesele înregistrate în Europa, în 2024, pe șosele, s-au înregistrat în România / Avem cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană, cu 78 de decese la milionul de locuitori
România are cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană. Ţara noastră a înregistrat anul trecut o rată de 78 de decese în accidente rutiere la milionul de locuitori, în timp ce media europeană a fost de 45, arată un raport oficial, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.
Pe drumurile din România au murit anul trecut 1.478 de persoane din cauza accidentelor, iar cu o rată de 78 de decese la milionul de locuitori, suntem pe primul loc negativ în Uniunea Europeană. Imediat după ţara noastră este Bulgaria, cu o rată de 74 de decese.
La polul opus se află Suedia, cu 20 de decese la milionul de locuitori, şi Danemarca, cea care a înregistrat 24.
Ca vedere generală, în Uniunea Europeană au murit anul trecut în accidente auto aproape 20.000 de persoane, ceea ce înseamnă o rată de 45 de decese la milionul de locuitori, în scădere cu 2% faţă de 2023. Cu cele 1.478 de decese înregistrate în România, procentul țării noastre din toate decese înregistrate în UE, în urma evenimentelor rutiere, în 2024, este de 7,4%.
Deşi rata este mare faţă de ambiţiile Uniunii, acesta este un scor bun la nivel global. Dacă ne referim strict la cazul ţării noastre, vedem şi aici o îmbunătăţire, pentru că avem o reducere a deceselor cu 4% faţă de 2023 şi cu 21% faţă de 2019.
Conform datelor preliminare colectate de Comisie, cifrele din primul semestru al acestui an arată din nou o scădere a accidentelor pentru ţara noastră cu peste 10%.
