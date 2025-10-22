G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Peste 7% din decesele înregistrate în Europa, în 2024, pe șosele, s-au…

Foto: Centrul Infotrafic

Peste 7% din decesele înregistrate în Europa, în 2024, pe șosele, s-au înregistrat în România / Avem cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană, cu 78 de decese la milionul de locuitori

Articole22 Oct • 170 vizualizări 0 comentarii

România are cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană. Ţara noastră a înregistrat anul trecut o rată de 78 de decese în accidente rutiere la milionul de locuitori, în timp ce media europeană a fost de 45, arată un raport oficial, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe drumurile din România au murit anul trecut 1.478 de persoane din cauza accidentelor, iar cu o rată de 78 de decese la milionul de locuitori, suntem pe primul loc negativ în Uniunea Europeană. Imediat după ţara noastră este Bulgaria, cu o rată de 74 de decese.

La polul opus se află Suedia, cu 20 de decese la milionul de locuitori, şi Danemarca, cea care a înregistrat 24.

Ca vedere generală, în Uniunea Europeană au murit anul trecut în accidente auto aproape 20.000 de persoane, ceea ce înseamnă o rată de 45 de decese la milionul de locuitori, în scădere cu 2% faţă de 2023. Cu cele 1.478 de decese înregistrate în România, procentul țării noastre din toate decese înregistrate în UE, în urma evenimentelor rutiere, în 2024, este de 7,4%.

Deşi rata este mare faţă de ambiţiile Uniunii, acesta este un scor bun la nivel global. Dacă ne referim strict la cazul ţării noastre, vedem şi aici o îmbunătăţire, pentru că avem o reducere a deceselor cu 4% faţă de 2023 şi cu 21% faţă de 2019.

Conform datelor preliminare colectate de Comisie, cifrele din primul semestru al acestui an arată din nou o scădere a accidentelor pentru ţara noastră cu peste 10%.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

0 comentarii

  1. Pai atunci cand amenzile vor fi pe bune si nu la misto… poate vor scadea si accidentele.

  2. O avea de-a face putin,aceasta statistica ingrozitoare si cu soferii romani,nu doar cu drumurile din Romania. Drumurile din Ungaria,de exemplu,sunt praf,decesele mult mai putine,si mai mereu in accidentele din Ungaria e implicat si un romanaș. Dati amenzile pentru a face drumurile mai sigure,nu pentru a face planul de amenzi.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.