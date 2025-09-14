Marea Britanie „nu va renunța niciodată la steagul său” în fața protestatarilor de extremă dreapta, afirmă Keir Starmer / „O națiune construită cu mândrie pe toleranță, diversitate și respect”

Marea Britanie „nu va ceda niciodată” în fața protestatarilor de extremă dreapta care folosesc drapelul ca pretext pentru violență și pentru a insufla teamă, a declarat Keir Starmer, condamnând atacurile împotriva polițiștilor și intimidarea rasistă a minorităților.

Starmer a spus că drapelul Sfântului Gheorghe „reprezintă țara noastră diversă” și că nu va tolera ca oamenii să fie „intimidați pe străzile noastre din cauza originii sau culorii pielii lor”.

Prim-ministrul a fost presat de deputați și de grupuri antifasciste să ia atitudine împotriva retoricii promovate la cel mai mare protest naționalist din ultimele decenii, organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon.

În primele sale declarații despre marș, Starmer a spus că există un drept la protest pașnic, dar că violența și intimidarea sunt inacceptabile, condamnând și deturnarea simbolică a drapelului Sfântului Gheorghe de către protestatarii de extremă dreapta, anti-imigrație.

„Oamenii au dreptul la protest pașnic. Este parte esențială a valorilor țării noastre”, a spus premierul într-o declarație pentru The Guardian. „Dar nu vom tolera atacurile asupra polițiștilor care își fac datoria și nici ca oamenii să se simtă intimidați pe străzi din cauza originii lor sau a culorii pielii.”

El a adăugat: „Marea Britanie este o națiune construită cu mândrie pe toleranță, diversitate și respect. Drapelul nostru reprezintă această diversitate și nu îl vom ceda niciodată celor care îl folosesc ca simbol al violenței, fricii și diviziunii.”

Între 110.000 și 150.000 de oameni au fost estimați de poliție ca participanți la evenimentul de duminică, unde a vorbit Elon Musk, fondatorul X și fost confident al lui Donald Trump. Musk le-a spus celor adunați că „violența este inevitabilă” și că „ori ripostezi, ori mori”.

Miliardarul a declarat: „Cred cu adevărat că trebuie să existe o schimbare de guvern în Marea Britanie. Nu putem – nu mai avem încă patru ani sau cât mai este până la următoarele alegeri, e prea mult. Trebuie făcut ceva. Parlamentul trebuie dizolvat și organizat un nou vot.”

Declarațiile ferme ale lui Starmer ar putea calma unele tensiuni din interiorul Partidului Laburist, unde creștea îngrijorarea că premierul nu reacționează suficient la atacurile venite dinspre dreapta.

Înaintea marșului, grupul antifascist Hope Not Hate i-a trimis premierului o scrisoare prin care îi cerea să condamne public retorica rasistă în creștere, apel susținut și de mai mulți deputați care au spus că Partidul Laburist are datoria de a contracara extremismul de dreapta.

Duminică, unii parlamentari laburiști au declarat pentru The Guardian că au fost neliniștiți de comentariile ministrului economiei, Peter Kyle, făcute în aceeași zi, care nu au condamnat explicit protestele și le-au numit un „semnal de alarmă” pentru guvern.

Kyle a spus că figuri precum Robinson reușesc să „atingă un sentiment de nemulțumire și frustrare în comunitate”. El a adăugat că astfel de momente sunt „un semnal de alarmă pentru noi, cei din viața publică, să ne dublăm eforturile pentru a răspunde marilor preocupări ale oamenilor din toată țara, iar imigrația este una dintre ele.”

Deputata laburistă Stella Creasy a scris pe X: „În spiritul libertății de exprimare, nu sunt de acord cu Peter Kyle – putem apăra dreptul la protest și, în același timp, să ne arătăm îngrijorarea că pentru mulți, scopul real al acestui eveniment nu este libertatea, ci frica. Ei trebuie să aibă dreptul de a mărșălui, iar noi trebuie să contestăm mesajul, pentru că nu ne reprezintă.”

Liderul liberal-democraților, Ed Davey, a sugerat că și conservatorii ar trebui să condamne retorica violentă. „Elon Musk a cerut deschis violență pe străzile noastre ieri”, a spus el. „Sper ca politicieni din toate partidele să se unească pentru a condamna această retorică extrem de periculoasă și iresponsabilă. Marea Britanie trebuie să rămână unită împotriva acestei încercări clare de a submina democrația noastră.”

În total, 26 de ofițeri au fost răniți în confruntări, în timp ce poliția metropolitană a confirmat că 24 de persoane au fost arestate pentru diverse infracțiuni, inclusiv agresiune și tulburări violente.

Un bărbat care a apărut într-o filmare spunând că „Keir Starmer trebuie asasinat” și „cineva trebuie să-l împuște pe Keir Starmer”, declarații publicate online, se află printre cei căutați de poliție.

Robinson s-a numărat printre cei care s-au adresat mulțimii de pe scenă, alături de alte figuri de extremă dreapta. Totuși, anunțații invitați Steve Bannon, fost strateg al lui Donald Trump, și Jordan Peterson, psihologul și polemistul canadian, nu au mai apărut.

Alții care au urcat pe scenă au fost fostul lider adjunct al Reform UK, Ben Habib, care își lansează un partid rival la dreapta Reform, numit Advance UK, formațiune despre care Robinson afirmă că s-a alăturat.