Marco Bezzecchi, pole position pentru Marele Premiu al Austriei / Este primul pole pentru italian din 2023 / Marc Marquez a căzut

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În timp ce Marc Márquez (Ducati) a căzut în calificări, Marco Bezzecchi (Aprilia) a trecut prin Q1 pentru a obține pole position-ul GP-ului Austriei, sâmbătă. El va pleca din fața lui Alex Márquez (Gresini) și Francesco Bagnaia (Ducati).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Performanță de zile mari pentru Marco Bezzecchi, care a reușit să scape din recalificări și apoi să semneze cel mai bun timp al Q2, sâmbătă, pe Red Bull Ring. Pilotul italian a obținut pole position-ul Marelui Premiu al Austriei, primul său de la India 2023 și, totodată, primul cu Aprilia, conform L’Equipe.

După ce a întâmpinat dificultăți vineri, Bezzecchi nu părea destinat unei calificări atât de reușite. În plus, îl avea de înfruntat pe Marc Márquez, spaniolul fiind în largul său la fiecare sesiune de antrenamente. Însă, sextuplul campion mondial MotoGP a greșit în Q2, căzând în șicană, și nu și-a mai putut îmbunătăți timpul (al 4-lea). În spatele lui Bezzecchi se vor afla, astfel, pe grilă, Alex Márquez (Gresini) și Francesco Bagnaia (Ducati).

În ceea ce-l privește pe Fabio Quartararo, continuarea slabă de vineri a fost confirmată. Francezul de la Yamaha nu a trecut de Q1, pentru prima dată după GP-ul Australiei 2024. Campionul mondial din 2021 va pleca de pe locul 16, pe un circuit unde motocicletele mărcii japoneze par condamnate să sufere: dintre ultimele șase motociclete, patru sunt M1.

De notat, de asemenea, forfait-ul lui Maverick Viñales, care a abandonat după Q1. Spaniolul de la KTM Tech3 suferă de dureri la umărul stâng, în urma unei căzături grave survenite la GP-ul Germaniei, la mijlocul lunii iulie.

Cursa de sprint va avea loc tot sâmbătă, de la ora 16:00, în timp ce cursa finală este programată pentru duminică, începând cu ora 15:00.