Marcel Ciolacu: Tot aud atacuri, dom-le, e pentru prima oară când PSD-ul nu are candidat, nu este aşa! PSD-ul are candidat, Crin Antonescu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, susţine că afirmaţiile conform cărora este pentru prima dată când PSD nu are candidat pentru funcţia supremă în stat sunt false, el arătând că partidul are un candidat, în persoana lui Crin Antonescu. Ciolacu adaugă că Antonescu este, alături de co-preşedinţii coaliţiei, un ”lider informal” al acesteia, transmite News.ro.

”Pe cele trei formaţiuni, inclusiv grupul minorităţilor, ne uneşte un candidat comun. De fapt, Crin Antonescu este liderul informal, în acest moment, al acestei coaliţii. Eu, domnul Bolojan, domnul Kelemen Hunor, domnul Pambuccian suntem co-preşedinţi ai acestei coaliţii, având şi un candidat comun, avem şi un lider informal, acesta este Crin Antonescu. Fiindcă tot aud atacuri: dom-le, e pentru prima oară când PSD-ul nu are candidat. Nu este aşa! PSD-ul are candidat: Crin Antonescu. PNL-ul are un candidat: Crin Antonescu. UDMR-ul are candidat: Crin Antonescu. Şi UDMR-ul e pentru prima oară când nu îşi pune…”, a afirmat Marcel Ciolacu, la Antena 1, miercuri seară.

Preşedintele PSD a adăugat că discuţiile vehiculate în spaţiul public privind retragerea sprijinului acordat de PSD, PNL şi UDMR lui Crin Antonescu în campania electorală s-au încheiat odată cu validarea candidaturilor, Ciolacu remarcând că s-a aplicat ”aceeaşi reţetă” folosită şi atunci când PSD şi PNL au propus un candidat comun pentru Primăria Capitalei.

”Acea diversiune care a ţinut cu candidatul la Primăria generală, de această dată nu a ţinut”, a spus Ciolacu.

El a afirmat că Crin Antonescu a avut parte de o ”campanie împotriva sa”, liderul PSD susţinând că nu au existat discuţii cu liderii PNL legate de schimbarea acestuia din calitatea de candidat.

”Am avut capacitatea, împreună, după o campanie mizerabilă, mai ales pentru funcţia de preşedinte, am avut capacitatea, nu neapărat pentru interesul nostru, am avut capacitatea de a merge mai departe”, a adăugat preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu a dezvăluit că nu a ştiut ”absolut nimic” despre retragerea preşedintelui Klaus Iohannis.

El a dat asigurări că partidele aflate la guvernare se vor implica în campania electorală pentru Crin Antonescu.