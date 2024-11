Marcel Ciolacu: Nu am avut niciodată o discuţie politică cu domnul Bolojan / Este exclus să am eu o înţelegere cu domnul Bolojan! / ”Sunt un om normal, nu sunt un om sofisticat

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Marcel Ciolacu, respinge ideea că PSD ar ”complota” cu preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, liberalul Ilie Bolojan, pentru a face o nouă coaliţie cu PNL, după îndepărtarea lui Nicolae Ciucă de la conducerea formaţiunii, transmite News.ro.

Întrebat dacă PSD are discuţii cu Ilie Bolojan în vederea unei viitoare coaliţii, după îndepărtarea lui Nicolae Ciucă din fruntea PNL, Marcel Ciolacu a spus că nu a avut niciodată ”discuţii politice” cu Ilie Bolojan.

”Eu sunt un om normal, nu sunt un om sofisticat. Am avut de multe ori discuţii cu domnul Bolojan, nu am avut niciodată o discuţie politică cu domnul Bolojan. Credeţi că în momentul acesta toţi PNL-iştii, toţi primarii PNL sunt de acord cu acest tip de campanie electorală? Eu că spun că nu, cum nici PSD-iştii sau primarii PSD nu au fost de acord, la un moment dat, cu campaniile altor preşedinţi de partid, dar cu toţii am tras speranţa că trebuie să ne schimbăm, în funcţie de cum se schimbă societatea”, a declarat Marcel Ciolacu, joi seară, la Antena 3.

Liderul PSD a spus că îl respectă pe Ilie Bolojan pentru modul în care a condus administraţia din Bihor.

”Este exclus să am eu o înţelegere cu domnul Bolojan! Chiar dacă voi fi preşedintele României, eu nu numesc pe nimeni, acest lucru îl fac negociatorii din partidele politice, exact cum s-a creat şi această coaliţie, într-un moment delicat pentru România”, a explicat Ciolacu.

