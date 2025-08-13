Bolojan: Am convenit să fie făcute multe dezbateri publice și, în baza concluziilor, vom susține un proiect pentru Pilonul II de pensii care să fie trimis pentru adoptare în Parlament

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri seara, la Digi24, că vor fi organizate multe dezbateri publice și, în baza concluziilor, Guvernul va susține un proiect pentru Pilonul II de pensii care să fie trimis pentru adoptare în Parlament.

Premierul a spus că ASF – fără o pregătire, fără o comunicare publică – a trimis propiectul pur și simplu în guvern „și ne-am trezit cu o zi înainte cu el și atunci am decis să-l amânăm”.

Bolojan a precizat că acest proiect are un impact asupra unui număr mare de români și că „au fost și dezinformări, dar și griji pertinente a foarte multor români”.

„Am convenit ca inițiatorii să facă foarte multe dezbateri publice și în baza concluziilor vom veni și vom susține un astfel de proiect care să plece de la Guvern pentru dezbatere în Parlament”, a declarat Ilie Bolojan.

Context. Guvernul a avut pe ordinea de zi în ședința de vineri, în primă lectură, proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II din România. Legea va înlocui sistemul actual provizoriu.

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”.

„Ne îndreptăm cu un vârf de sarcină în 2030, când sute de mii de oameni vor îndeplini condițiile să iasă la pensie.”

Petrescu a explicat că în acest an circa 80.000 au îndeplinit condițiile de pensionare și „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”.