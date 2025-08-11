G4Media.ro
Școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie – comasările nu afectează…

Elevi care merg pe holul unei școli
Sursa foto: Știrile Pro TV

Școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie – comasările nu afectează procesul de învăţământ, susține premierul

Articole11 Aug • 165 vizualizări 1 comentariu

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, într-o emisiune televizată, că şcolile ar trebui să îşi deschidă porţile pe 8 septembrie, în ciuda nemulţumirilor exprimate de cadrele didactice şi sindicatele din educaţie privind măsurile recente adoptate de Guvern.

„În mod normal ar trebui să înceapă şcolile”, a spus Ilie Bolojan, exprimându-şi speranţa că angajaţii din educaţie vor înţelege realităţile bugetare actuale, potrivit Agerpres.

El a precizat că modificările recente, precum creşterea cu două ore a normei didactice şi comasarea unor unităţi de învăţământ, sunt măsuri „care nu fac decât să reaşeze anumite lucruri”.

„Creşterea numărului de elevi pe care îl are o şcoală va duce într-adevăr la comasări. Dar în aplicarea acestei legislaţii există flexibilitatea ca, de la caz la caz, să se ia anumite măsuri în aşa fel încât fiecare unitate administrativă pe teritoriul căreia există o şcoală care funcţionează independent, să aibă personalitatea juridică independentă, dacă este cazul. Dar aceste lucruri nu afectează procesul de învăţământ, trebuie să discutăm deschis”, a spus Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a mai afirmat că în zonele rurale, unde clasele au un număr foarte mic de elevi, este mai eficient ca aceştia să fie transportaţi la şcoli mai bine dotate din localităţi apropiate, decât să se menţină clase simultane.

„Decât să ducem profesorii într-un sat din România, unde oricum e greu să faci şcoală, mai bine luăm copiii din satul acela şi îi ducem la cea mai bună şcoală din cea mai apropiată comună”, a arătat şeful Executivului.

Premierul a mai punctat că trebuie luate „decizii raţionale”, de la caz la caz.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

  1. Educatia a fost, ca de obicei, prima sacrificata la taierile de bani, iar Bolojan si Daniel David incearca sa-i pacaleasca pe profesori din nou, asa cum se intampla in ultimii 35 de ani.
    In loc de 6% din PIB, cat scrie in lege, educatia a primit putin peste 2,5%, iar acum se mai taie din banii si asa putini, prin comasare, cresterea normei profesorilor, suplimentarea numarului de elevi din clase etc.
    Inteleg ca sunt multi profesori care isi pierd slujbele prin cresterea normei didactice!
    Educatia e sacrificata cu cinism de guvernarea Bolojan/PNL, Grindeanu/PSD, Fritz/USR, UDMR, care ocroteste in schimb pe pensiile speciale nesimtite, pilele de partid, amantele etc.

