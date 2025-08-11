Școlile ar trebui să înceapă pe 8 septembrie – comasările nu afectează procesul de învăţământ, susține premierul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, într-o emisiune televizată, că şcolile ar trebui să îşi deschidă porţile pe 8 septembrie, în ciuda nemulţumirilor exprimate de cadrele didactice şi sindicatele din educaţie privind măsurile recente adoptate de Guvern.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„În mod normal ar trebui să înceapă şcolile”, a spus Ilie Bolojan, exprimându-şi speranţa că angajaţii din educaţie vor înţelege realităţile bugetare actuale, potrivit Agerpres.

El a precizat că modificările recente, precum creşterea cu două ore a normei didactice şi comasarea unor unităţi de învăţământ, sunt măsuri „care nu fac decât să reaşeze anumite lucruri”.

„Creşterea numărului de elevi pe care îl are o şcoală va duce într-adevăr la comasări. Dar în aplicarea acestei legislaţii există flexibilitatea ca, de la caz la caz, să se ia anumite măsuri în aşa fel încât fiecare unitate administrativă pe teritoriul căreia există o şcoală care funcţionează independent, să aibă personalitatea juridică independentă, dacă este cazul. Dar aceste lucruri nu afectează procesul de învăţământ, trebuie să discutăm deschis”, a spus Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a mai afirmat că în zonele rurale, unde clasele au un număr foarte mic de elevi, este mai eficient ca aceştia să fie transportaţi la şcoli mai bine dotate din localităţi apropiate, decât să se menţină clase simultane.

„Decât să ducem profesorii într-un sat din România, unde oricum e greu să faci şcoală, mai bine luăm copiii din satul acela şi îi ducem la cea mai bună şcoală din cea mai apropiată comună”, a arătat şeful Executivului.

Premierul a mai punctat că trebuie luate „decizii raţionale”, de la caz la caz.