Marcel Ciolacu contrazice Financial Times și pe ministrul de Externe în cazul fraților Tate: Statele Unite nu au făcut nicio solicitare către România cu privire la situația juridică a unor cunoscuți influenceri străini investigați de autoritățile române

Primul ministru al României a contrazis dezvăluirea făcută de Financial Times, dar și declarațiile ministrului de Externe, susținând că SUA nu a cerut României date despre ancheta penală în cazul fraților Tate.

„Statele Unite nu au făcut nicio solicitare către România cu privire la situația juridică a unor cunoscuți influenceri străini investigați de autoritățile române.

Nu au existat solicitări nici în timpul discuției sau după aceasta!

România și SUA împărtășesc aceleași valori privind drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor”, a scris Marcel Ciolacu pe contul personal de pe rețeaua X.

🇺🇸 has not made any requests to 🇷🇴 upon the legal situation of well-known foreign influencers investigated by the Romanian authorities. There were no demands either during the @MAERomania – @RichardGrenell discussion or after it! Romania & USA share the same values regarding the…

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) February 18, 2025