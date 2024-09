Marcel Ciolacu: Am avut rețineri în relațiile externe / Și acum am profesor de engleză / E lupta fiecăruia cu el / Ce spune candidatul PSD despre Lasconi, Ciucă, Geoană și Simion/ Unde se contrazice Ciolacu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu a declarat, marți seară, la Pro TV, că a avut rețineri în relațiile externe și că nu se simțea confortabil, înclusiv din cauz faptului că nu vorbește nici o limbă străionă, dar a precizat că are și acum profesor de engleză și că ”e lupta fiecăruia cu el”. Ciolacu a spus din nou că va împărți puterea dacă va ajunge președinte și că va avea o discuție cu membrii Partidului Social Democrat și că va desemna prim ministru de la alt partid. Pe de altă parte, în același interviu, Ciolacu a spus puțin înainte că președintele e obligat să respecte constituția și să ceară partidului care a câștigat alegerile să desemneze premier, precizând că PSD va câștiga alegegerile.Ciolacu a spus că este ”mai dinamic” decât Nicolae Ciucă, despre Mircea Geoană că ”are o ipocrizie”, despre Elena Laconi că ”e o pălărie prea mare” funcția de președinte iar despre George Simion că este ”grobian” și ”agent imobiliar”.

Redăm mai jos cele mai relevante declarații din intervenția de la Știrile Pro TV:

Mi-aș dori să depășim să împărțim rămânii, de stânga, de dreapta, una rurală, una urbană. Dinamica e mult mai mare, e nevoie să luăm decizii rapide să avem stabilitate politică

Atribuțiile nu sunt atât de mari în zona executivă, dar e comandanul armatei, șeful politicii externe

Mi-aș dori un președinte care să fie solidar cu guvernul. Nu neapart cu guvernul său. Indiferent de culoarea politică

Sunt un om care își asumă. Și-a sumat mult discutata reformă a pensiilor, cu bunele și relele ei. DAr o reformă înseamnă ceva predictibil și sustenabil. Vorbim de UE de parcă ar fi un balaur, nu e adevărat. Sunt câteva zone, pensiile. Politicul să nu se mai bage. Reforma fiscală, vor să avem un cod fiscal, sustenabil care să țină dezvoltarea unei țări. Legea salarizării. Ei vor ca aceste lucruri să le scoatem din sfera politică. Așa s-a făcut politica la noi. Avem o democrație tânără. Alte democrații au peste o sută de ani.

Comisia Europeană a venit cu PNRR astfel încât să vină la pachet cu reformele. În momentul în care România a intrat în OECD am intrat în rândul țărilor dezvoltate. Nu mai poți să modifici nimic. Lucrurile merg în direcția corectă.

Am avut rețineri în relațiile externe. Nu mă simțeam confortabil. Și din cauza limbii, normal că lucrurile le-am demarat și s-au învățat. Și acum am profesor de engelză. Am profesor de economie. E lupta fiecăruia cu el. Nu m-am simțit confortabil. Lucruri făcute într-un an de zile pe care nu credeam că voi reuși. Să-l conving pe cancelarul Olaf Scholz să avem parteneriat strategic.

Dacă ai capacitatea de a învăța, de a lucra într-o echipă. Eu am avut un mandat scurt. Dacă ai un mandat și o stabilitate politică oamenii capabili vin alături de orice guvern.

Premierul Marcel Ciolacu a mai declarat că a fost sunat de la Inspectoratul Școlar Județean Buzău în momentul în care cineva s-a interesat și a cerut nota de pe diploma de Bacalaureat a premierului. Ciolacu a menționat Legea 544/2000, privind liberul acces la informații de interes public, dar nu a precizat dacă a fost vorba de jurnaliști sau alte persoane, legea fiind accesibilă oricui, dar fiind folosită cu precădere de mass-media pentru a obține informații de la instituții publice. Vezi detalii aici.

Șeful PSD a subliniat că a susținut examenul de Bacalaureat și a primit diploma în 1986, același an în care spune că a absolvit și liceul. Ciolacu a mai spus că nu îl deranjează să se știe nota sa de la examen și că este publică (7,03, n.red.).

Rep: Cu ce sunteți mai buni decât contracandidații dvs?

Nicolae Ciucă. Un om cumsecade, domnul Nicolae Ciucă, ne-am înțeles bine. Amândoi am adus stabilitate româniei. Sunt mai dinamic decât domnul Ciucă. Îmi asum fără nici o reținere și bunele și relele. Am stat mai umăr la umăr față de membri guvernului decât a stat domnia sa.

Mircea Geoană. Sunt mai adaptat zilelor de azi. A făcut prea multe concesii în trecut și a prins o politică pe care n-aș fi făcut-o. Ce nu înețeleg, un om instruit dealtfel, care a învățat, are o ipocrizie pe care nu ar trebui să o aibă. Eu am ajuns în funcțtia de prim ministru datorită unui partid. N-am făcut nimic de care să-mi fie rușine din trecutul meu. A avut șansa dânsului. Atunci trebuia să facă în așa fel încăt să nu se ducă la SPA într-o noapte atât de importantă ca noaptea alegerilor

Elena Lasconi. E o doamnă respectată. Nu am să vorbesc nicodată urât despre o doamnă. E o funcție, o pălărie mare. Am fost de două ori președintele Camerei Deputaților, am fost în administrație locală, am fost vicepremier, premier. În viață ca să nu fi ridicol nu trebuie să sari anumite etape.

George Simion. El e agent imobilier în acest moment. Nu vreau să-l deranjez prea mult. E grobian. Cred că merită mai mult România.

Ați vorbit cu soția? Toată lumea a spus nu.

Sunt ferm convins că PSD va fi primul partid din România, și atunci președintele are obligația să întrebe partidul care a câștigat alegerile să desemneze premierul. Acea discuție va fi în interiorul partidului.

Nu cred că voi pierde alegerile. Nu mi-am dorit să fiu premier. Nu mi-am dorit să fiu PSD. Dacă voi câștiga o să am o discuție cu membri Partidului Social Democrat și voi desemna prim ministru de la alt partid. S-a dus vremea când un singur om să aibă toată puterea.

Am dat bacalaureatul în 1986. Am sunat cei de la inspectoratul de la Buzău. M-a scăpat un pic mama. Noi suntem trei frați. Mai fugeam, fiecare copil e rebel, dar mi-am revenit.