Marc Marquez câștigă Marele Premiu al Olandei de MotoGP și se desprinde în clasamentul general

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Marc Marquez s-a impus cu autoritate în Grand Prix-ul Olandei, reușind a șasea victorie în cursele principale din acest sezon (a 68-a în clasa MotoGP, egalând legenda Giacomo Agostini).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pilotul spaniol de la Ducati face astfel un pas important către titlul mondial, mai ales că principalul său rival din clasament, fratele său Alex, a abandonat în turul 6 după o căzătură și a fost diagnosticat cu o fractură la mâna stângă. Marc are acum un avans de 68 de puncte, transmite L’Equipe.

„Sunt foarte mulțumit de munca echipei din ultimele zile, nu mă așteptam la un astfel de rezultat, pentru că Assen nu este un circuit pe placul meu, de obicei”, a declarat Marquez. „Îmi pare rău pentru Alex, tata tocmai mi-a spus că și-a fracturat mâna. Era principalul meu adversar în clasament, dar acum e mai departe… asta e.”

Pe locul secund la Assen, Marco Bezzecchi a avut o cursă foarte solidă, ținându-l pe lider sub presiune până la final, deși nu a avut nicio ocazie reală de a ataca. Italianul a demonstrat astfel că Aprilia poate fi competitivă, într-un context tensionat cu Jorge Martin, care vrea să plece de la echipă după o singură cursă disputată. „Sunt foarte fericit, a fost o cursă fantastică. Am dat tot ce am avut, dar el a avut ceva în plus azi. Felicit întreaga echipă și fabrica, au făcut o treabă grozavă”, a declarat Bezzecchi.

Francesco Bagnaia (Ducati) a fost destul de inconstant pe durata celor 26 de tururi, dar a reușit totuși să urce pe ultima treaptă a podiumului. Și-a recâștigat locul 3 în fața lui Pedro Acosta (KTM) spre final, după ce coborâse până pe poziția a patra. „Mi-aș fi dorit să fac mai mult, ca de obicei”, a spus italianul. „Ritmul nu a fost rău, dar locul 3 e probabil cel mai bun rezultat posibil azi.”

Restul evenimentelor decisive s-au consumat în prima parte a cursei, între tururile 6 și 8. Atunci, Marc Marquez a trecut în frunte, în fața lui Bagnaia, iar mai multe abandonuri au conturat scenariul zilei. Alex Marquez a căzut în timpul unui duel cu Acosta pentru locul 4, iar în turul următor Joan Mir și Fermín Aldeguer s-au acroșat.

Câștigătorul pole position-ului, Fabio Quartararo, a terminat pe locul 10.

Cum arată clasamentul general după cursa de la Assen