MApN: Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la exerciţiul…

Sursa foto: Facebook / NATO

MApN: Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la exerciţiul multinațional „DACIAN FALL 2025”

Peste 5.000 de militari din zece state aliate NATO vor participa la exerciţiul multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfăşurat pe teritoriul României şi Bulgariei, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării Naţionale (MApN), transmis vineri AGERPRES, peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franţa, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România şi Spania – vor participa, între 20 octombrie şi 13 noiembrie, la exerciţiul multinaţional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25).

Planificat de Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) din Bucureşti, exerciţiul se va derula simultan în poligoanele de instruire din Cincu, Smârdan, Capu Midia, Babadag, Bogată, Alba Iulia, Hanu Conachi, Giarmata, Cârţişoara (România) şi Novo Selo (Bulgaria), menţionează sursa citată.

Conform comunicatului, DAFA 25 are ca obiectiv principal integrarea operaţională a structurilor subordonate şi afiliate HQ MND-SE şi marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a Grupurilor de Luptă NATO din România şi Bulgaria.

„În cadrul exerciţiului, 2.400 de militari francezi din Brigada 7 Blindată vor fi dislocaţi pe teritoriul României, pentru a se antrena alături de naţiunea gazdă şi ceilalţi aliaţi. În paralel, în Bulgaria, Grupul de Luptă NATO condus de Italia, ca naţiune-cadru, va desfăşura exerciţii conexe integrate în DAFA 25”, transmite MApN, care adaugă că România participă cu Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” şi unităţi din subordinea Comandamentului Multinaţional de Brigadă Sud-Est, alături de unităţi din forţele terestre, aeriene, navale şi cyber.

Primele coloane de tehnică militară vor intra în ţară începând cu 20 septembrie, prin punctul de trecere a frontierei Curtici. Autorităţile române, împreună cu aliaţii din NATO, au adoptat măsuri pentru limitarea impactului asupra comunităţilor locale şi a traficului rutier, planificând majoritatea deplasărilor pe timp de noapte, informează sursa citată.

Exerciţiile NATO, inclusiv DAFA 25, au caracter defensiv şi se desfăşoară cu respectarea deplină a obligaţiilor internaţionale asumate de România, afirmă Ministerul Apărării Naţionale.

Tags:
