Mandat de arestare emis pe numele fostului premier sud-coreean pentru rolul său în decretarea legii marţiale

Procurori sud-coreeni au emis duminică un mandat de arestare contra fostului prim-ministru Han Duck-soo, suspectat că l-a ajutat pe ex-preşedintele Yoon Suk Yeol să declare legea marţială şi că ulterior a minţit în faţa unui tribunal, informează agențiile de știri AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Un tribunal urmează să examineze în următoarele zile validitatea acestui mandat care vizează plasarea în detenţie a fostului şef al guvernului, în prezent în vârstă de 76 de ani.

Dacă acest mandat va fi aprobat, va fi prima dată în istoria Coreei de Sud când un fost preşedinte şi un fost premier vor fi plasaţi în detenţie. Soţia lui Yoon, Kim Keon Hee, este de asemenea în spatele gratiilor pentru manipulare pe burse.

„Procurorii au cerut un mandat de arestare contra lui Han pentru că l-a ajutat pe liderul insurecţiei, pentru sperjur, falsificare de documente oficiale şi deteriorarea de documente publice”, a declarat procuroarea Park Ji-young în timpul unei conferinţe de presă.

În calitate de prim-ministru, Han reprezenta „principala instituţie de stat ce garanta datoria preşedintelui de a proteja naţiunea şi Constituţia”, a declarat ea.

Yoon a antrenat Coreea de Sud într-o criză politică atunci când a încercat să răstoarne puterea civilă pe 3 decembrie 2024, trimiţând soldaţi înarmaţi la Parlament pentru a-i împiedica pe parlamentari să voteze contra legii marţiale declarate de el.

Destituit în aprilie, el a stat deja în detenţie din ianuarie până în martie, devenind primul din istoria Coreei de Sud şef de stat în funcţie arestat. În final, el a fost repus în libertate pentru viciu de procedură.

Pe 10 iulie, el a fost din nou plasat în detenţie, înainte de a fi inculpat pentru abuz de putere săptămâna următoare.

Han, care i-a succedat lui Yoon Suk Yeol în calitate de preşedinte interimar, era cu toate acestea considerat un candidat serios al blocului conservator în caz de alegeri anticipate.

El a demisionat din funcţia sa în luna mai, pentru a se lansa în cursa prezidenţială, care a luat rapid capăt atunci când partidul lui Yoon a refuzat să-l numească drept candidat.