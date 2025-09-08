Maia Sandu se va adresa Parlamentului European în ședință solemnă / Dezbatere despre consolidarea rezilienței Republicii Moldova împotriva amenințărilor Rusiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va adresa, marți, Parlamentului European, în cadrul unei ședințe solemne.
Discursul președintei Sandu are loc înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Republica Moldova din 28 septembrie, pe fondul avertismentelor potrivit cărora Kremlinul continuă să utilizeze o serie de tactici online și offline, inclusiv dezinformarea și schemele de cumpărare a voturilor, în încercarea de a deraia traiectoria proeuropeană actuală a țării, se arată într-un comunicat transmis de Parlamentul European.
Republica Moldova a primit în mod oficial statutul de țară candidată la UE împreună cu Ucraina în iunie 2022.
Marți seara, va avea loc și o dezbatere separată în plen cu Consiliul și Comisia despre modalitățile de consolidare a rezilienței Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride și a ingerințelor maligne din partea Rusiei. Dezbaterea va fi urmată de votul unei rezoluții conexe miercuri.
