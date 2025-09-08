G4Media.ro
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European în ședință solemnă / Dezbatere…

republica moldova, ue, integrare, steagul moldovei, steagul ue
Sursa Foto: Facebook/ Maia Sandu

Maia Sandu se va adresa Parlamentului European în ședință solemnă / Dezbatere despre consolidarea rezilienței Republicii Moldova împotriva amenințărilor Rusiei

Analize8 Sep 0 comentarii

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va adresa, marți, Parlamentului European, în cadrul unei ședințe solemne.

Discursul președintei Sandu are loc înaintea alegerilor parlamentare cruciale din Republica Moldova din 28 septembrie, pe fondul avertismentelor potrivit cărora Kremlinul continuă să utilizeze o serie de tactici online și offline, inclusiv dezinformarea și schemele de cumpărare a voturilor, în încercarea de a deraia traiectoria proeuropeană actuală a țării, se arată într-un comunicat transmis de Parlamentul European.

Republica Moldova a primit în mod oficial statutul de țară candidată la UE împreună cu Ucraina în iunie 2022.

Marți seara, va avea loc și o dezbatere separată în plen cu Consiliul și Comisia despre modalitățile de consolidare a rezilienței Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride și a ingerințelor maligne din partea Rusiei. Dezbaterea va fi urmată de votul unei rezoluții conexe miercuri.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

