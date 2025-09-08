Zeci de mii de susţinători ai fostului președinte brazilian Jair Bolsonaro au ieşit în stradă înainte de decizia Curţii Supreme, care l-a judecat pentru tentativă de lovitură de stat

Zeci de mii de susţinători ai fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro au manifestat duminică în principalele oraşe ale Braziliei, o demonstraţie de forţă înainte de decizia Curţii Supreme care l-a judecat pentru tentativă de lovitură de stat, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Verdictul în procesul istoric al lui Bolsonaro şi al celor şapte co-acuzaţi ai săi ar urma să fie aflat până pe 12 septembrie.

Acuzat că a conspirat pentru a asigura „menţinerea sa autoritară la putere”, în pofida înfrângerii sale în alegerile din 2022 în faţa rivalului Luiz Inacio Lula da Silva, liderul de extremă dreapta riscă până la 43 de ani de închisoare.

În arest la domiciliu din luna august, Jair Bolsonaro a fost marele absent la manifestaţiile din Sao Paulo şi Rio de Janeiro, care au atras fiecare circa 42.000 de participanţi, potrivit estimărilor făcute de Political Debate Monitor al Universităţii din Sao Paulo.

Manifestaţia principală s-a derulat pe celebrul bulevard Paulista din Sao Paulo, în prezenţa mai multor figuri marcante ale dreptei braziliene.

Susţinătorii politici ai fostului preşedinte (2019-2022), care îl consideră practic deja condamnat, încearcă să facă presiune asupra Parlamentului pentru ca acesta să voteze un proiect de lege în vederea amnistierii a sute de persoane condamnate pentru participare la revoltele din Brazilia din 8 ianuarie 2023.

În acea zi, mii de simpatizanţi ai lui Bolsonaro au vandalizat sedii ale puterii, cerând o intervenţie militară pentru înlăturarea preşedintelui Lula la o săptămână după învestirea lui.

Jair Bolsonaro se afla atunci în SUA, însă el este acuzat că i-a incitat pe protestatari.

Acest dosar a suscitat furia preşedintelui american Donald Trump, aliat al lui Bolsonaro.

Îmbrăcaţi în haine în culorile drapelului brazilian, verde şi galben, susţinătorii lui Bolsonaro s-au adunat pe bulevardul Paulista cu pancarte în favoarea amnistiei sale şi contra lui Lula şi a judecătorilor Curţii Supreme.

„Mulţumim, preşedinte Trump”, se putea citi pe unele dintre aceste pancarte, precum şi pe bannere adresate preşedinţilor camerei deputaţilor şi senatului, pentru ca ei să accelereze votul asupra amnistiei.

Donald Trump a impus tarife vamale punitive la adresa Braziliei, argumentând că în această ţară are loc o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva aliatului său.

Pastorul evanghelic ultraconservator Silas Malafaia, organizator al evenimentului, şi soţia fostului preşedinte, Michelle Bolsonaro, erau prezenţi alături de mai multe figuri marcante ale dreptei braziliene.

„Nu există decât un singur candidat pentru noi: Jair Messias Bolsonaro”, a declarat guvernatorul din Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, considerat un potenţial succesor al lui Bolsonaro pentru alegerile prezidenţiale din 2026 şi susţinător al amnistiei.

Întrebat de AFP, Freitas a susţinut că există „destule voturi” în Congres pentru amnistie.

Declarat ineligibil până în 2030, Jair Bolsonaro îşi susţine nevinovăţia şi acuză că este „persecutat” politic.

În această Zi a Independenţei, Lula a organizat la rândul său tradiţionalul marş oficial din Brasilia sub sloganul „Brazilia suverană”, în urma tarifelor vamale punitive de 50% impuse de Trump.

Lula, 79 de ani, care intenţionează să candideze din nou în alegerile din 2026, a atenţionat săptămâna aceasta contra riscurilor amnistiei dacă problema va ajunge în faţa Congresului.

„Dacă votul va avea loc în Parlament, amnistia este un risc (…), pentru că extrema dreaptă este încă foarte puternică”, a afirmat el recent în timpul unei întâlniri cu militanţi ai săi la Belo Horizonte, în sud-estul Braziliei.

„Această bătălie trebuie dusă şi popor”, a adăugat fostul sindicalist, figură istorică a stângii braziliene.

Peste 600 de persoane au fost condamnate pentru revoltele din 2023, care au constituit, potrivit parchetului, „ultima speranţă” pentru reuşita planului pucist imputat lui Jair Bolsonaro şi co-acuzaţilor săi.

Preşedintele camerei deputaţilor, Hugo Motta, susţine că „nimic nu s-a întâmplat” deocamdată cu privire la amnistie, admiţând totodată intensificarea negocierilor în ultimele zile pentru a aduce problema în faţa Congresului.