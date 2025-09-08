UPDATE VIDEO Atac armat în Ierusalim, soldat cu cinci morți și 11 răniţi / Doi atacatori au fost uciși de poliția israeliană

Cinci persoane au fost ucise și 11 rănite după ce doi teroriști au deschis focul la intersecția Ramot din capitala israeliană Ierusalim, luni dimineață, scrie The Jerusalem Post.

UPDATE Ora 12.00 Doi teroriști au fost neutralizați, printre cei care au tras fiind și un soldat; victimele au fost transportate de urgență la spital, în timp ce poliția a securizat zona și a blocat căile de acces.

Cinci persoane au fost ucise și alte 11 rănite luni într-un atac armat la o stație de autobuz blocată în trafic la intersecția Ramot din Ierusalim. Atacatorii, care au deschis focul asupra unui autobuz de pe linia 62, au fost neutralizați de un soldat al IDF și de un civil înarmat care a tras asupra lor.

Raportul inițial privind focurile de armă a fost primit la ora 10:13 de către linia de urgență 101 a Magen David Adom din zona Ierusalimului. Victimele au fost evacuate la spitalele Shaare Zedek și Hadassah, iar stocurile de sânge au fost transportate de urgență de la banca centrală de sânge din Ramla pentru a răspunde nevoilor urgente.

Paramedicul Nadav Taieb a descris scena: „Când am ajuns, am văzut oameni zăcând pe drum, inconștienți, lângă stația de autobuz. Era distrugere pe scară largă, sticlă spartă și haos. Am început imediat să tratăm răniții și să continuăm evacuările către spitale”.

Poliția a declarat că rutele de acces către locul incidentului au fost blocate în urma atacului. „Există mai mulți răniți, iar atacatorii au fost neutralizați. Numeroase unități de poliție sub comanda comandantului districtului sunt în drum spre locul incidentului”, se arată în comunicat.

Ultimul atac armat din Ierusalim a avut loc în urmă cu aproape doi ani, la aproximativ șase săptămâni după izbucnirea războiului.

Câțiva bărbați înarmați au deschis focul într-o stație de autobuz la intersecția Givat Shaul, ucigându-i pe rabinul Elimelech Wasserman, 73 de ani, Chana Ifergan, 67 de ani, și Livia Dickman, 24 de ani. Atacatorii, rezidenți ai cartierului Sur Baher din Ierusalimul de Est, au folosit o pușcă M-16 și un pistol.

Yuval Doron Kestelman, care a încercat să neutralizeze atacatorii, a fost împușcat din greșeală și ucis de soldații IDF în timpul incidentului.

UPDATE Ora 11.10

Cel puțin 11 persoane au fost rănite, dintre care trei grav și șapte moderat, a declarat Eli Bin, directorul general al MDA.

Știrea inițială

Cel puţin 15 oameni au fost răniţi luni, într-un atac armat comis la Ierusalim de doi atacatori care au fost neutralizaţi la faţa locului, au informat poliţia israeliană şi serviciul de urgenţe israelian Magen David Adom, transmite agenţia de presă israeliană TPS, citată de Agerpres.

Iniţial, TPS a transmis că salvatori ai Magen David Adom s-au deplasat la scena unui atac armat comis în timpul dimineţii la o staţie de autobuz din intersecţia Ramot din nordul Ierusalimului.

Relatările iniţiale făceau referire la doar şase răniţi.