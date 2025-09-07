Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Rusia își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat pe rețeaua X o reacție la atacurile atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

‘Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, care au vizat atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe civile. Din nou, Kremlinul își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare’, a declarat Ursula von der Leyen într-o reacție postată pe rețeaua X:

Last night, Russia launched one of the largest drone and missile strikes on Ukraine, targeting government buildings and civilian homes alike. Once again, the Kremlin is mocking diplomacy, trampling international law and killing indiscriminately. Europe stands, and will continue… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2025

Șefa Comisiei Europene a subliniat că „Europa susține și va continua să susțină pe deplin Ucraina. Întărim forțele armate ale Ucrainei, construim garanții de securitate durabile și înăsprim sancțiunile pentru a crește presiunea asupra Rusiei. Uciderile trebuie să înceteze”.

Agerpres transmite că de asemenea, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a condamnat ‘versiunea păcii lui (Vladimir) Putin’, care constă, potrivit lui, în ‘a vorbi despre pace în timp ce bombardamentele se intensifică și sunt atacate clădiri guvernamentale și locuințe’ civile.

‘Trebuie să ne menținem cursul: să întărim apărarea Ucrainei și să creștem presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare, în coordonare strânsă cu aliații și partenerii noștri’, a adăugat el.

Ministrul de externe al Belgiei, Maxime Prevot, a condamnat și el atacurile și a lansat un apel să se răspundă la escaladarea Rusiei ‘cu fermitate din partea Europei’, pentru că ‘numai presiunea și unitatea pot apropia sfârșitul acestui război’.

O delegație a Uniunii Europene s-a deplasat vineri în SUA pentru a negocia cu administrația președintelui Donald Trump posibile noi sancțiuni coordonate împotriva Rusiei, potrivit unei declarații făcute de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în orașul ucrainean Ujgorod, în timp ce europenii pregătesc deja al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului.

Rusia a bombardat puternic Ucraina în cursul nopții de sâmbătă spre duminică cu peste 800 de drone, un nou record, și peste 12 rachete, inclusiv capitala Kiev, unde au fost ucise cel puțin două persoane, fiind lovit pentru prima oară sediul guvernului, potrivit serviciilor de urgență și autorităților locale.

Un jurnalist AFP a văzut acoperișul clădirii impunătoare a guvernului în flăcări și nori de fum deasupra acestuia. Apă era aruncată din elicoptere asupra edificiului situat în centrul Kievului, în apropiere de sediile președinției și parlamentului.

‘Pentru prima oară, acoperișul și etajele superioare ale clădirii guvernului au fost avariate în urma unui atac inamic’, a declarat premierul ucrainean Iulia Sviridenko pe Telegram.

Un purtător de cuvânt al serviciilor de intervenție a informat în cursul după-amiezii că ‘incendiul a fost deja stins’.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, cartierul guvernamental din Kiev a fost relativ ocolit de loviturile masive rusești care vizează cu regularitate capitala, mai scrie Agerpres.

Deși Kievul a fost una dintre principalele ținte ale atacului rusesc de peste noapte, Rusia a bombardat de asemenea Odesa (sud), Zaporojie (sud), Kremenciuk (centru), Krivoi Rog (est) și Dnipropetrovsk (est).

Șefa guvernului ucrainean Iulia Sviridenko a insistat pe lângă guvernele lumii să ‘crească presiunea sancțiunilor, în special în ceea ce privește petrolul și gazele rusești’, conform unei postări pe rețelele sociale.