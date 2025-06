Mai mulţi pacienţi ar fi fost abuzaţi la o secţie a spitalului Săpoca / Poliţia a fost sesizată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mai mulţi pacienţi ai Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Săpoca ar fi fost abuzaţi, poliţiştii fiind sesizaţi de către inspectorii de la Consiliul de Monitorizare care în această perioadă se află în vizită la spital, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Inspectorul Clara Mica de la Consiliul de Monitorizare a declarat, miercuri, pentru Agerpres, că la secţia exterioară Ojasca au fost identificate unele probleme referitoare la respectarea drepturilor pacienţilor şi la îndeplinirea condiţiilor de cazare.

„În momentul de faţă, am găsit câteva drepturi care nu sunt respectate ale pacienţilor, faptul că în unele pavilioane nu sunt îndeplinite condiţiile de cazare, am găsit mizerie, saltele îmbibate în urină, murdare, perne, mâncarea pot să vă spun că este foarte bună, am gustat din mâncare. Am găsit 21 de kilograme de carne de pui care era expirată”, a afirmat Clara Mica.

De asemenea, aceasta a arătat că pacienţii nu au fost bătuţi, însă au existat abuzuri şi rele tratamente.

„Iar cu privire la acele abuzuri, au fost doar abuzuri şi rele tratamente, nu au fost bătuţi. Eu nu am văzut bătaie pe camerele de filmat, am văzut doar îmbrânceală, împins, o palmă în cap şi, singura care a fost mai gravă, un infirmier a ridicat salteaua şi a trântit jos un pacient care în timpul căderii s-a lovit de zid şi după aceea a căzut jos. Deocamdată atâta. Restul… eu nu am văzut filmările, am făcut o sesizare la Poliţie, urmează poliţia să investigheze dacă e cazul de cercetare penală sau nu e cazul. Eu aici nu mă pot pronunţa”, a mai declarat Clara Mica.

Întrebată dacă aceste controale sunt făcute ca urmare a unor sesizări, aceasta a confirmat, însă a spus că nu poate da detalii referitoare la persoana care a făcut sesizarea.

„Vizita mea se termină tocmai duminică. Eu v-am dat doar ce-am găsit în două zile. Mai mult de atâta nu vă pot spune. O să existe un raport după ce-mi termin vizita, acolo o să găsiţi totul detaliat. Dar aici, în Ojasca, există şi o secţie paliativă şi o secţie de copii pe care am găsit-o în ordine, perfect. (…) Numai la Ojasca (au fost găsite problemele – n.r.), atât. Ojasca, aici unde sunt majoritatea cu cod penal. Secţia de copii, secţia paliativă din Ojasca respectă normele legale”, a adăugat inspectorul de la Consiliul de Monitorizare.