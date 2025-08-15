Primarul Târgoviştei: PSD are nevoie urgentă de schimbare, de atitudine şi de conducere / PSD are nevoie de un congres al schimbării

Preşedintele PSD Târgovişte, Daniel Cristian Stan, primar al municipiului, afirmă că partidul din are face parte are nevoie urgentă de schimbare, „de atitudine, de abordare şi de conducere”, transmite Agerpres.

„Mai întâi, vorbesc din postura unui preşedinte de organizaţie municipală pe care au validat-o rezultatele electorale. De foarte multe ori. Şi de membru al unei organizaţii judeţene, de asemenea, foarte performantă politic. Dar şi de simplu social-democrat, dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat, în trecutul recent, în partidul său. PSD are nevoie urgentă de schimbare. De atitudine, de abordare şi de conducere. Starea actuală de degradare accelerată a încrederii oamenilor nu poate să mai continue şi e nevoie să spunem asta cu voce tare, căci tăcerea ar deveni la fel de vinovată”, a scris, vineri, pe Facebook, Daniel Cristian Stan.

Acesta adaugă că au apărut candidaturile pentru preşedinţia partidului.

„Colegul nostru, Titus Corlăţean, a anunţat primul că-şi asumă sarcina de (re)aducere a PSD la valorile sale autentice. Probabil, vor mai fi şi alţii. E bine? E foarte bine, câtă vreme vom avea o competiţie deschisă, democratică, generatoare de entuziasm şi energie pentru mai departe (…). PSD are nevoie de un congres al schimbării, în această toamnă, care să-şi aleagă o conducere legitimă, curajoasă, capabilă să transmită românilor că suntem, în continuare, aici. Că n-am dispărut, că nu i-am trădat, că n-am devenit complici la gesturi guvernamentale inutile. PSD a fost şi trebuie să rămână un partid al oamenilor mulţi”, a adăugat Daniel Cristian Stan.