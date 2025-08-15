G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Mirel Rădoi, după caruselul de emoții din Trnava vs. Universitatea Craiova, 4-3:…

Mirel Rădoi la o conferință de presă de la Universitatea Craiova
sursa foto: Facebook/ Universitatea Craiova

Mirel Rădoi, după caruselul de emoții din Trnava vs. Universitatea Craiova, 4-3: În prima manșă se joacă fotbal, în a doua te califici

Sportz15 Aug • 163 vizualizări 0 comentarii

Universitatea Craiova a trăit un carusel de emoții în turul trei preliminar Conference League, joi seară, după ce oltenii au mers în Slovenia pentru meciul retur cu Spartak Trnava cu un avantaj de trei goluri (scor tur 3-0 pentru Univ. Craiova) și s-au văzut conduși cu 4-1 după 90 de minute. Tehnicianul de pe Oblemenco, Mirel Rădoi, a mărturisit, la finalul serii, că în prima manșă se joacă fotbal, iar în a doua te califici.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Universitatea Craiova a mers în al doilea meci din dubla manșă a turului trei preliminar cu cele mai multe șanse de calificare din toate echipele românești aflate în competiții europene joi seară. Totuși, după ce au deschis scorul la Trnava, alb-albaștrii au fost întorși și au fost nevoiți să intre în prelungiri. Acolo, elevii lui Rădoi au marcat de două ori și au rezolvat dilema calificării, după o seară de trăiri extreme.

„O partidă cu emoţii, o partidă grea, aşa cum anticipam. Din păcate nu am putut să-i fac pe băieţi să fie motivaţi, a trebuit să trecem prin mari emoţii, dar mă bucur până la urmă pentru că sunt două manşe, din punctul meu de vedere, în prima se joacă fotbal, iar în a doua trebuie să te califici.

Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă. Se pare că până acum soluţiile pe care le-am ales nu au fost cele mai bune. Îi felicit pe băieţi pentru determinare, atitudine şi calificare”, a declarat Mirel Rădoi.

Pentru Universitatea Craiova urmează o ultimă dublă manșă cu formația turcă Basakeshir în play-off-ul Conference League.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.