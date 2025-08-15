Mirel Rădoi, după caruselul de emoții din Trnava vs. Universitatea Craiova, 4-3: În prima manșă se joacă fotbal, în a doua te califici

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Universitatea Craiova a trăit un carusel de emoții în turul trei preliminar Conference League, joi seară, după ce oltenii au mers în Slovenia pentru meciul retur cu Spartak Trnava cu un avantaj de trei goluri (scor tur 3-0 pentru Univ. Craiova) și s-au văzut conduși cu 4-1 după 90 de minute. Tehnicianul de pe Oblemenco, Mirel Rădoi, a mărturisit, la finalul serii, că în prima manșă se joacă fotbal, iar în a doua te califici.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Universitatea Craiova a mers în al doilea meci din dubla manșă a turului trei preliminar cu cele mai multe șanse de calificare din toate echipele românești aflate în competiții europene joi seară. Totuși, după ce au deschis scorul la Trnava, alb-albaștrii au fost întorși și au fost nevoiți să intre în prelungiri. Acolo, elevii lui Rădoi au marcat de două ori și au rezolvat dilema calificării, după o seară de trăiri extreme.

„O partidă cu emoţii, o partidă grea, aşa cum anticipam. Din păcate nu am putut să-i fac pe băieţi să fie motivaţi, a trebuit să trecem prin mari emoţii, dar mă bucur până la urmă pentru că sunt două manşe, din punctul meu de vedere, în prima se joacă fotbal, iar în a doua trebuie să te califici.

Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă. Se pare că până acum soluţiile pe care le-am ales nu au fost cele mai bune. Îi felicit pe băieţi pentru determinare, atitudine şi calificare”, a declarat Mirel Rădoi.

Pentru Universitatea Craiova urmează o ultimă dublă manșă cu formația turcă Basakeshir în play-off-ul Conference League.