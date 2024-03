Mai multe organizații de tineret fac apel la Guvern să adopte o legislație care să interzică pesticidele toxice pentru albine și alți polenizatori

Mai multe organizații din România cer guvernului să acționeze acum pentru a opri declinul polenizatorilor prin interzicerea pesticidele toxice pentru aceștia, transmite, într-un comunicat, WWF-România (Fondul Mondial pentru Natură-România).

Organizațiile de tineret din România, alături de WWF-România, cer autorităților, într-o declarație comună, realizarea unui plan național de acțiune integrat pentru conservarea polenizatorilor.

„Prin această declarație, dorim să atragem atenția asupra importanței cruciale a polenizatorilor pentru tineretul românesc și pentru dreptatea intergenerațională. Credem că este injust ca viitoarele generații să moștenească o țară cu mai puține resurse de hrană, cu o mai mare inaccesibilitate financiară pentru o dietă sănătoasă, dependentă de polenizarea artificială și cu o biodiversitate mai puțin bogată decât cea de care ne bucurăm astăzi. Avem o responsabilitate etică față de viitorul generațiilor următoare de a proteja și de a gestiona în mod responsabil resursele naturale ale planetei”, se arată în declarația făcută către Guvernul României.

Entitățile care semnează documentul sunt: Consiliul Tineretului din România, Consiliul Național al Elevilor, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Uniunea Studenților din România, Delegații de Tineret ai României la ONU și Boardul Copiilor din România.

Potrivit comunicatului WWF-România, una din trei specii de albine, fluturi și sirfide este în declin, iar în jur de patru din cinci specii de plante cultivate și sălbatice cu flori depind de polenizarea animală.

Semnatarii propun și introducerea unui „test al sustenabilității”, care să verifice dacă politicile publice adoptate astăzi vor afecta sau nu negativ viitoarele generații. Totodată, organizațiile solicită crearea unui sistem de finanțare care să faciliteze accesul la oportunități de cercetare, colectare de date sau monitorizare și care să stimuleze pregătirea de specialiști în domeniu.

Cetățenii sunt încurajați să semneze petiția WWF To BEE or NOT to BEE, prin care se solicită Guvernului adoptarea și implementarea de urgență a unui plan național de acțiune pentru conservarea polenizatorilor, cu măsuri „care să pună stop inclusiv ‘tradiției’ derogărilor de la legislația europeană (aprobării) pentru folosirea pesticidelor chimice toxice pentru albine, polenizatori în general, mediu și oameni”.