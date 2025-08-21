Preşedintele CJ Iaşi, despre acuzaţiile privind achiziţia microbuzelor electrice: PSD Iaşi încearcă să exploateze politic cu „apeluri ipocrite”. În 2023, achizițiile au fost aprobate inclusiv prin votul consilierilor judeţeni ai PSD

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, acuză PSD Iaşi că încearcă să exploateze politic, cu ”apeluri ipocrite”, investiţii necesare pentru judeţul Iaşi, catalogând acuzaţiile drept un „festival al ridicolului”. Reacţia şefului CJ Iaşi Costel Alexe vine după ce liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru i-a cerut premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Consiliul Judeţean Iaşi pentru a verifica modul cum s-au făcut achiziţiile de mobilier şcolar, dar şi licitaţia pentru microbuze electrice pentru elevi, transmite News.ro.

”Asistăm zilele acestea la Festivalul Ridicolului, pus în scenă de deputatul Bogdan Cojocaru şi de colegii săi din PSD Iaşi. Să ne întoarcem puţin în anul 2023, atunci când au fost aprobate, inclusiv prin votul consilierilor judeţeni ai PSD Iaşi, cele două proiecte: achiziţia microbuzelor electrice şi dotarea şcolilor cu mobilier şi materiale didactice. Vă mai amintiţi cine era Prefectul Judeţului Iaşi atunci? Exact! Bogdan Cojocaru! Acelaşi Cojocaru care astăzi atacă cu ipocrizie investiţiile judeţului”, a precizat Costel Alexe.

Şeful CJ Iaşi îl întreabă pe liderul local PSD de ce nu a atacat din poziţia de prefect hotărârile de Consiliu Judeţean dacă avea dubii în privinţa legalităţii şi de ce consilierii judeţeni PSD au votat fără obiecţii proiectele?

”Răspunsul este simplu. Pentru că proiectele îndeplineau întocmai legislaţia în vigoare si respectau ghidurile PNRR, asumate inclusiv de Guvernul PSD. Astăzi Cojocaru şi PSD Iaşi încearcă să exploateze politic, cu titluri pompoase şi apeluri ipocrite, investiţii care erau atât de necesare pentru judeţul nostru. Consiliul Judeţean Iaşi a respectat întocmai procedurile legale şi cadrul naţional privind achiziţiile publice. Dacă astăzi avem şcoli mai bine dotate şi un program de transport şcolar modern şi nepoluant, acest lucru se datorează tocmai acestor investiţi”, a declarat Costel Alexe.

El consideră că PSD Iaşi încearcă să transforme educaţia copiilor într-o temă de atac politic.

”Ieşenii ştiu bine cine munceşte pentru modernizarea comunităţilor şi cine se complace în acest festival al ridicolului”, adaugă Alexe.

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, i-a cerut joi premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Consiliul Judeţean Iaşi pentru a verifica modul cum s-au făcut achiziţiile de mobilier şcolar, dar şi licitaţia pentru microbuze electrice pentru elevi.

Parlamentarul PSD afirmă că fondurile europene reprezintă o şansă ”unică” pentru modernizarea Educaţiei, dar că ”este inadmisibil să fie folosite pentru achiziţii la suprapreţ, în urma unor contracte învăluite în suspiciuni”.

El consideră că dacă aceste achiziţii s-ar fi făcut la un preţ corect, mai multe microbuze şcolare ar fi putut fi cumpărate şi mai mulţi elevi ar fi avut acces la transport gratuit şi sigur. De asemenea, Cojocaru susţine că mult mai multe şcoli ar fi putut beneficia astăzi de mobilier şi echipamente didactice noi şi condiţii moderne de învăţare.

Publicaţia Reporter de Iaşi scrie joi că dotarea prin PNRR cu mobilier a zeci de şcoli, creşe şi grădiniţe din judeţul Iaşi, licitaţie organizată de Consiliul Judeţean Iaşi, s-a făcut, în trei dintre contracte, la preţuri exagerate.

Marele beneficiar, scriu jurnaliştii ieşeni, este firma M&D Retail Pipera din cadrul grupului MOBEXPERT, care a avut preţuri mult mai mari decât firma concurentă.

În luna iulie 2024, Consiliul Judeţean Iaşi a semnat contractele aferente celor cinci loturi în care au fost grupate 70 de comune şi oraşe, beneficiare de mobilier finanţat prin PNRR.

Firma M&D Retail Pipera şi-a adjudecat trei loturi, iar valoarea contractelor a depăşit 11 milioane de lei.

Pe 12 august, Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după apariţia unor informaţii că în unele judeţe aceasta s-ar fi făcut la un preţ dublu.

El a precizat că a citit cu ”profundă indignare” informaţiile apărute în presă despre posibile preţuri supraevaluate la microbuzele şcolare electrice finanţate prin PNRR.

Publicaţia Reporter de Iaşi a scris că o firmă din Prahova a obţinut peste 50 la sută din contractele de livrare microbuze şcolare electrice la nivel naţional.

La secţiunea ”anunţuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), Aveuro Internaţional figurează cu cel puţin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro, susţin jurnaliştii.

”Capacul este uriaş: Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei. Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi cumpărat 35 de microbuze şcolare electrice faţă de doar 26 cât a luat, în condiţiile în care furnizor a fost aceeaşi firmă, Aveuro Internaţional. Deci, Iaşiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Braşov”, se arată în ancheta Reporter de Iaşi.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat că proiectul achiziţionării microbuzelor electrice a fost finanţat prin PNRR şi că a fost realizat în mod transparent.

Costel Alexe a mai precizat că ”preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi nu intervine în procedurile de achiziţie publică, care sunt organizate exclusiv de specialiştii din aparatul de specialitate al instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare şi a ghidurilor specifice finanţărilor din fonduri europene, în acest caz PNRR”.