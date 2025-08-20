Mai informați despre fondurile UE și contribuția lor la dezvoltarea României europene/ Un proiect G4Media & Europuls

De la aderarea la Uniunea Europeană, în 2007, România a beneficiat constant de sprijinul politicii de coeziune, unul dintre cele mai importante instrumente ale solidarității europene. În cei 18 ani, țara noastră a primit 89,4 miliarde de euro din fonduri europene, înregistrând un sold net pozitiv de peste 60 de miliarde de euro. Aceste resurse au contribuit la modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri, îmbunătățirea serviciilor publice și susținerea comunităților din întreaga țară.

Chiar dacă efectele sunt vizibile în toate regiunile țării, nu toți românii cunosc amploarea și impactul acestor investiții. Din dorința de a face acest impact mai clar și mai apropiat de cetățeni, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană și G4Media au inițiat proiectul COHERO4EU – Cohesion Heroes, co-finanțat de Uniunea Europeană.

Proiectul își propune două obiective principale: să informeze transparent și constant publicul despre beneficiile politicii de coeziune și să crească gradul de conștientizare privind rezultatele acestor investiții europene la nivel local și național.

Pentru atingerea acestor obiective, COHERO4EU va derula o amplă campanie editorială și de comunicare, cuprinzând articole, reportaje video, interviuri cu beneficiari, analize de impact, workshopuri și mese rotunde. Prin aceste acțiuni, ne dorim să scoatem în evidență poveștile și exemplele de bune practici din comunitățile care au beneficiat direct de fonduri europene.

Componenta offline a proiectului include cinci evenimente: locale, naționale și internaționale, la care vor participa peste 300 de persoane. Aceste întâlniri vor oferi un cadru pentru dialog între cetățeni, reprezentanți ai autorităților de la nivel local, național și european, experți și factori de decizie.

Un element central al COHERO4EU este sustenabilitatea. Toate materialele realizate vor fi disponibile în secțiuni dedicate pe site-urile Europuls și G4Media, devenind o arhivă publică accesibilă oricând. Mai mult, ne angajăm să menținem subiectul politicii de coeziune pe agenda publică și după încheierea proiectului, prin publicarea constantă de analize și actualizări.

COHERO4EU înseamnă evidențierea poveștilor din spatele cifrelor: despre oameni, comunități și transformări reale. Pentru noi, politica de coeziune este, înainte de toate, o investiție în viitorul României în Uniunea Europeană.

Co-finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate în acest material aparțin exclusiv autorilor și nu reflectă neapărat poziția Uniunii Europene sau a Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea finanțatoare nu pot fi considerate responsabile pentru conținutul prezentat.