„M-am lăsat de școală din cauza banilor, ăsta e adevărul. Mama nu avea cu ce să ne încalțe” – mărturiile a patru elevi care au abandonat școala

„După ce s-a născut copilul, nimeni nu a mai zis nimic despre școală. Toți au spus că e mai bine să stau acasă, să am grijă de el”, spune o adolescentă care a devenit mamă în timpul școlii. Abandonul școlar este o realitate prezentă în România. În fiecare an, conform datelor, zeci de mii de copii dispar anual din băncile școlii. În spatele cifrelor, se află povești reale. Pentru a înțelege cauzele ale acestui fenomen și consecințele directe asupra copiilor am stat de vorbă cu patru elevi care au renunțat la educație și cu profesori, care le-au urmărit parcursul școlar, scrie Edupedu.ro.

România înregistrează și în 2024 cea mai mare rată a abandonului școlar timpuriu din Uniunea Europeană, potrivit statisticilor Eurostat: 16,8% dintre tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani nu au terminat decât cel mult clasa a VIII-a.

Toate declarațiile de mai jos sunt redate sub protecția anonimatului.

România are din 2016 o Strategie de reducere a abandonului școlar. Dar cu toate acestea, deși a luat miliarde de lei de la Comisia Europeană prin fonduri europene, în încercarea de a reduce acest fenomen, indicatorii arată că abandonul crește din nou – în 2024 a fost cel mai ridicat indicator de abandon din ultimii 7 ani. Este vorba despre abandonul școlar timpuriu (Early leavers from education and training), care măsoară câți dintre tinerii care ajung la vârsta majoratului (18 ani) și până la 24 de ani au finalizat măcar gimnaziul. Având în vedere că învățământul este obligatoriu în România până la clasa a a XI-a (profesională) sau a XII-a (liceu), orice copil care nu a încheiat acest ciclu de învățământ este în abandon școlar.

„Unii dintre ei ajung să fure. Sau îi duc părinții la cerșit. Sau pur și simplu stau pe stradă și trag de timp”, a declarat un cadru didactic despre ce se întâmplă cu acești copii. „După luni sau ani petrecuți în afara sistemului educațional, reintegrarea devine tot mai dificilă”, a mai adăugat profesoara.

Una dintre adolescentele intervievate a fost nevoită să abandoneze școala după ce a rămas însărcinată în clasa a VII-a. Relația cu un băiat mai mare a dus la o serie de decizii care i-au schimbat complet fata.