Luni e zi liberă pentru elevii și profesorii din Timiș / Se sărbătorește Sfântul Iosif de la Partoș / Modelul a fost preluat din Iași, unde pe 14 octombrie e zi liberă de Sfânta Cuvioasă Parascheva

Școlile din Timiș nu vor avea cursuri luni, potrivit contractului colectiv de muncă la nivel de județ, care a prevăzut sărbătorirea Sfântului Iosif de la Partoș, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Potrivit documentului, este liberă ziua de 15 septembrie când este sărbătorit Sfântul Iosif cel Nou de la Patorș, explică Marius Lobază, secretar executiv al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, filiala Timiș.

“Inspectoratul Școlar împreună cu sindicatele din județ, suntem patru sindicate afiliate la două federații, am încheiat un contract colectiv de muncă la nivel de județ. În acel contract, pe modelul altor contracte județene, s-a luat decizia ca 15 septembrie, care este ziua cu semnificația Sfântul Iosif de la Partoș, să fie zi nelucrătoare. Deci 15 septembrie, în Timiș, nu este zi lucrătoare în educație”, spune Marius Lobază.

Inspectoratul Școlar Timiș precizează că acest model se regăsește și în alte județe ale țării. Mai exact la Iași, 14 octombrie – Sfânta Cuvioasă Parascheva – este, de asemenea, zi nelucrătoare conform contractelor colective aplicabile la nivel local.

Elevii din județul Timiș vor reveni la cursuri din data de 16 septembrie.