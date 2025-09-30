Lufthansa taie 4.000 de locuri de muncă şi mizează pe inteligenţa artificială pentru eficienţă / Compania a traversat un 2024 dificil, marcat de greve ale angajaţilor, întârzieri în livrarea aeronavelor şi presiunii concurenței

Compania aeriană Lufthansa a anunţat luni că va elimina 4.000 de posturi la nivel global până în 2030, în special din zona administrativă, în cadrul unei ample strategii de restructurare, într-o mişcare menită să crească profitabilitatea şi să se bazeze pe inteligenţa artificială pentru a spori eficienţa, transmite CNBC, transmite News.ro.

Cele mai multe disponibilizări vor avea loc în Germania, unde grupul are sediul central.

”Lufthansa Group analizează care activităţi nu vor mai fi necesare în viitor, de exemplu din cauza suprapunerii muncii. În special schimbările profunde aduse de digitalizare şi de utilizarea sporită a inteligenţei artificiale vor conduce la o mai mare eficienţă în multe procese”, a transmis compania într-un comunicat emis la Capital Markets Day de la München.

Decizia plasează Lufthansa pe lista marilor companii care folosesc AI ca parte a restructurării. În ultimele luni, Klarna, Salesforce şi Accenture au anunţat reduceri de personal corelate cu integrarea AI, în unele cazuri mii de posturi fiind desfiinţate sau transformate.

Acţiunile Lufthansa au crescut luni cu 0,9%, acumulând un avans de 25% de la începutul anului. Grupul estimează că, din 2028, marja operaţională ajustată va ajunge la 8–10%, peste obiectivul anterior de 8%, iar fluxul de numerar liber ajustat va depăşi 2,5 miliarde de euro anual.

Totuşi, compania a traversat un 2024 dificil, marcat de greve ale angajaţilor, întârzieri în livrarea aeronavelor şi presiuni competitive pe piaţa globală. Profitul operaţional anual a scăzut cu 39%, la 1,65 miliarde de euro, iar marja de 4,4% a fost sub ţinta strategică de 8%, fapt care a dus la o depreciere de 23% a acţiunilor pe parcursul anului trecut.