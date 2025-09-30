G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lufthansa taie 4.000 de locuri de muncă şi mizează pe inteligenţa artificială…

Sursa: queen-of-the-skies.com

Lufthansa taie 4.000 de locuri de muncă şi mizează pe inteligenţa artificială pentru eficienţă / Compania a traversat un 2024 dificil, marcat de greve ale angajaţilor, întârzieri în livrarea aeronavelor şi presiunii concurenței

Articole30 Sep • 69 vizualizări 0 comentarii

Compania aeriană Lufthansa a anunţat luni că va elimina 4.000 de posturi la nivel global până în 2030, în special din zona administrativă, în cadrul unei ample strategii de restructurare, într-o mişcare menită să crească profitabilitatea şi să se bazeze pe inteligenţa artificială pentru a spori eficienţa, transmite CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cele mai multe disponibilizări vor avea loc în Germania, unde grupul are sediul central.

”Lufthansa Group analizează care activităţi nu vor mai fi necesare în viitor, de exemplu din cauza suprapunerii muncii. În special schimbările profunde aduse de digitalizare şi de utilizarea sporită a inteligenţei artificiale vor conduce la o mai mare eficienţă în multe procese”, a transmis compania într-un comunicat emis la Capital Markets Day de la München.

Decizia plasează Lufthansa pe lista marilor companii care folosesc AI ca parte a restructurării. În ultimele luni, Klarna, Salesforce şi Accenture au anunţat reduceri de personal corelate cu integrarea AI, în unele cazuri mii de posturi fiind desfiinţate sau transformate.

Acţiunile Lufthansa au crescut luni cu 0,9%, acumulând un avans de 25% de la începutul anului. Grupul estimează că, din 2028, marja operaţională ajustată va ajunge la 8–10%, peste obiectivul anterior de 8%, iar fluxul de numerar liber ajustat va depăşi 2,5 miliarde de euro anual.

Totuşi, compania a traversat un 2024 dificil, marcat de greve ale angajaţilor, întârzieri în livrarea aeronavelor şi presiuni competitive pe piaţa globală. Profitul operaţional anual a scăzut cu 39%, la 1,65 miliarde de euro, iar marja de 4,4% a fost sub ţinta strategică de 8%, fapt care a dus la o depreciere de 23% a acţiunilor pe parcursul anului trecut.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

CNN: 15 agenți FBI ar fi fost dați afară pentru că au fost fotografiaţi îngenunchiați într-un omagiu adus afroamericanului George Floyd, ucis de către un poliţist alb

Articole27 Sep • 642 vizualizări
0 comentarii

Starbucks, restructurare de un miliard de dolari / Se închid cafenele şi se concediază angajaţi în America de Nord

Articole26 Sep • 1.084 vizualizări
1 comentariu

Un tribunal francez a blocat planurile Auchan de a elimina 2.400 de posturi, pe fondul dificultăților economice cu care se confruntă retailerul

Articole24 Sep • 1.596 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.