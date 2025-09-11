Lordul Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA din cauza legăturilor cu Epstein

Lordul Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA, în urma unor noi dezvăluiri despre legăturile sale cu defunctul pedofil condamnat Jeffrey Epstein, scrie RFI.

Ministerul de Externe a declarat că această mișcare a urmat apariției unor e-mailuri care arătau că „profunzimea și amploarea” relației celor doi era „material diferită de cea cunoscută la momentul numirii sale”.

„Având în vedere informațiile suplimentare din e-mailurile scrise de Peter Mandelson, prim-ministrul i-a cerut ministrului de externe să-l retragă din funcția de ambasador. E-mailurile arată că profunzimea și amploarea relației dintre Peter Mandelson și Jeffrey Epstein sunt semnificativ diferite de cele cunoscute la momentul numirii sale”, se arată într-un comunicat al ministerului de Externe de la Londra, citat de BBC News.

„În special, sugestia lui Peter Mandelson că prima condamnare a lui Jeffrey Epstein a fost nedreaptă și ar trebui contestată reprezintă o informație nouă. Având în vedere acest lucru și având în vedere victimele crimelor lui Epstein, acesta a fost retras din funcția de ambasador cu efect imediat”, precizează reprezentanții ministerului de Externe britanic.

Premierul Starmer a fost supus unei presiuni crescânde pentru a-l demite pe ambasadorul său, în urma publicării mesajelor pe care acesta le-a schimbat cu Epstein în 2008, în timp ce omul de afaceri se confrunta cu acuzații de solicitare de relații sexuale cu o minoră.

Miercuri, lordul Mandelson a declarat că s-a bazat „în mod prostesc” pe asigurările privind nevinovăția lui Epstein, „ceea ce regret și astăzi”.

În e-mailurile publicate miercuri de The Sun și Bloomberg, se pare că lordul Mandelson i-ar fi spus lui Epstein să „lupte pentru eliberarea anticipată” cu puțin timp înainte de a fi condamnat la 18 luni de închisoare și i-ar fi spus: «Cred că te iubesc enorm» cu o zi înainte de a-și începe pedeapsa pentru solicitarea de prostituție de la o minoră în iunie 2008.

Relații bune cu Trump

Decizia de a-l demite pe lordul Mandelson a fost luată la o întâlnire de joi dimineață între premierul Satrmer și ministra de externe Yvette Cooper, conform BBC News, care mai scrie că informațiile publicate miercuri seara nu erau disponibile celor din guvern atunci când lordul Mandelson a fost numit, deoarece proveneau de la ceea ce a fost descris ca o adresă de e-mail „închisă de mult timp”.

În acest context, premierul Starmer, care la interpelările din Camera Comunelor de miercuri a respins cererile opoziției de a-l demite pe Mandelson, a făcut o întoarcere de 180 de grade în numai 24 de ore.

Peter Mandelson a intrat și ieșit din politica britanică timp de patru decenii și a jucat un rol esențial în proiectul noului Partid Laburist, care l-a făcut pe Tony Blair să câștige alegerile din 1997 cu o victorie covârșitoare.

A făcut parte din mai multe guverne până în 2010, când laburiștii au pierdut puterea și în acest timp și-a câștigat reputația de a-și reveni după ce a fost forțat de două ori să demisioneze din funcțiile ministeriale.

În general, a fost văzut ca făcând o treabă bună ca ambasador în SUA, unul dintre cele mai importante posturi ale diplomației britanice. nu în ultimul rând datorită capacității sale de a lucra cu administrația Trump. Cu toate acestea, întrebările privind prietenia sa trecută cu Epstein l-au urmărit de la numirea sa.

Demiterea lui Mandelson urmează la numai o săptămână după demisia vice-prim ministrei Angela Rayner, care a recunoscut că a plătit o sumă mai mică decât cea cuvenită ca taxă de timbru la cumpărarea unui apartament.

Popularitatea premierului Starmer, a guvernului său și a partidului Laburist pe care-l conduce sunt la cote extrem de joase, în timp ce partidul Reform UK (dreapta populistă) condus de Nigel Farage, este în fruntea tuturor sondajelor pentru alegerile parlamentare.