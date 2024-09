LIVE VIDEO Echipajul SpaceX Polaris Dawn începe prima ieșire privată în spațiu

Un echipaj privat a început prima ieșire în spațiu efectuată vreodată de astronauți neprofesioniști, au anunțat joi crainicii SpaceX în timpul unei transmisiuni live pe internet, potrivit AFP.

Activitatea extravehiculară (EVA) a început oficial la ora 1012 GMT, când a început să curgă oxigen în costumele astronauților.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024