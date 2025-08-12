G4Media.ro
Foto: Pexels

Cetăţean portughez, reţinut de poliția din Neamț pentru trafic de droguri / Ar fi introdus în ţară aproximativ un kilogram de cocaină

Un cetăţean portughez în vârstă de 60 de ani a fost reţinut de către anchetatorii din Neamţ pentru trafic de droguri de mare risc şi introducere în ţară de droguri de mare risc (cocaină), transmite Agerpres.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în luna aprilie 2025, bărbatul ar fi introdus în ţară aproximativ un kilogram de cocaină (drog de mare risc) în scopul comercializării, în judeţele Vaslui, Neamţ şi Iaşi. La data de 11 august 2025, a fost prins în flagrant delict, în municipiului Roman, în timp ce ar fi transportat, în scopul vânzării, aproximativ 360 de grame de cocaină”, informează, marţi, Poliţia Română.

Bărbatul a fost reţinut de procurorii DIICOT Neamţ, ulterior fiind sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Neamţ cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

