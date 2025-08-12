Armata ucraineană neagă un avans rusesc în apropierea fronturilor Pokrovsk și Dobropillia

Grupul Operațional Strategic de Forțe Hortitsia a raportat că un mic grup de trupe ruse, aproximativ 10 persoane, a reușit să treacă de prima linie de apărare a armatei ucrainene pe fronturile Pokrovsk și Dobropillia, dar acest lucru nu înseamnă că au preluat controlul asupra teritoriului anunțat de diverse surse OSINT, potrivit Pravda.

Locotenent-colonelul Viktor Trehubov, purtătorul de cuvânt al Grupului operațional strategic de forțe de la Nipru; Centrul pentru comunicații strategice (StratCom) al Forțelor armate ale Ucrainei, a declarat:

„Deocamdată, situația de pe fronturile Pokrovsk și Dobropillia este puțin confuză pentru cei care nu înțeleg cum se întocmesc hărțile pe baza surselor deschise. Rușii folosesc tactica infiltrării. Aceasta înseamnă că un anumit număr de grupuri mici rusești exercită în mod constant presiune asupra pozițiilor ucrainene și încearcă să ocolească prima linie… și să depășească prima linie de poziții ucrainene…

Atunci când ei [rușii – n.r.] merg mai departe, încearcă deja să lupte cu sistemele de război electronic ucrainene sau cu dronele ucrainene, sau încearcă doar să se adune undeva.

Trebuie să înțelegem că acestea sunt grupuri mici de câteva persoane. Prezența lor este înregistrată și de aceea pe hărțile open-source pare că „Dumnezeule, rușii au pătruns 12 kilometri în teritoriul ucrainean”. Dar trebuie să înțelegeți că nu este vorba despre preluarea controlului asupra acestui teritoriu. Vorbim despre un mic grup de ruși, între cinci și zece persoane, care au ajuns acolo. Și acest lucru nu este absolut deloc ceea ce pare pe hartă. Nu este ca și cum au preluat controlul asupra întregului traseu pe care l-au parcurs. Nu, și-au croit drum și au încercat să se ascundă undeva într-un subsol.

Bineînțeles, rezervele au fost trimise acolo pentru a-i doborî și a-i ucide”.

Și comandamentul armatei ucrainene StratCom a negat faptul că rușii ar fi făcut o breșă pe o secțiune a liniei frontului din estul Ucrainei.

„Această informație nu este fiabilă și nu reflectă faptele reale”, afirmă StratCom.

„O situație similară a avut loc în urmă cu o săptămână cu avansarea unui mic grup de recunoaștere subversivă în Pokrovsk, care a fost fără succes pentru inamic”, a adăugat Trehubov.

La 11 august, DeepState, un grup ucrainean de analiști militari, a raportat că trupele ruse și-au intensificat avansul în direcția Dobropillia în ultimele zile, în special în ceea ce privește încercările lor de a obține un punct de sprijin în apropierea drumului Dobropillia-Kramatorsk.