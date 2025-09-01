G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

LIVE Ursula von der Leyen a vizitat fregata ”Regele Ferdinand” și este…

ursula von der leyen portul constanta
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

LIVE Ursula von der Leyen a vizitat fregata ”Regele Ferdinand” și este așteptată la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” / Șefa Comisiei Europene este însoțită de președintele Nicușor Dan și miniștrii de Externe și Apărare (galerie foto)

Articole1 Sep • 1.681 vizualizări 0 comentarii

Ursula von der Leyen a vizitat, luni, fregata ”Regele Ferdinand” din Portul Militar Constanța. Șefa Comisiei Europene a fost însoțită de președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ministra de Externe, Oana Țoiu. Delegația va merge apoi în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, unde va face declarații de presă, conform reporterilor Info Sud-Est. 

UPDATE 17:48 Ursula von der Leyen și Nicușor Dan sunt așteptați la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, unde vor face declarații.

UPDATE 17:20 Președintele Nicușor Dan a transmis, pe Facebook, un mesaj despre întâlnirea de luni cu Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. 

Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic.
Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.
Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră.
Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul #Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare.

UPDATE 17:07 Imaginile zilei cu șefa Comisiei Europene la Constanța: Ursula von der Leyen a fost însoțită de președintele Nicușor Dan în vizita la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” și în Portul Militar Constanța. Fotoreporterul George Călin de la Inquam Photos a realizat o galerie foto la fața locului, pe care o redăm mai jos:

UPDATE 16:26 Ursula von der Leyen a urcat pe fregata ”Regele Ferdinand” împreună cu președintele Nicușor Dan. Șefa Comisiei Europene va merge apoi la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”. Din delegație mai fac parte și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dar și ministrul de Externe, Oana Țoiu. 

UPDATE 16:19 Conferința de presă urma să aibă loc începând cu 17:20, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, însă din cauza întârzierii, întreg programul de vizită și declarații a fost decalat.

UPDATE 16:10 Ursula von der Leyen a aterizat în Portul Militar Constanța. Șefa Comisiei Europene va fi preluată de o mașină până la fregata ”Regele Ferdinand”. 

 

Fregata Regele Ferdinand, portul militar constanța
sursa foto: Delia Dascălu / Info Sud-Est

Programul vizitei

Ora 15:00 – Sosirea Președintei Consiliului European, Ursula von der Leyen, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 15:45 – Vizitarea Fregatei ”Regele Ferdinand” Portul Militar Constanța, județul Constanța

ora 16:45 – Convorbiri oficiale Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:15 – Întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:20 – Conferință de presă comună Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

Context

Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, a anunțat Administrația Prezidențială.

Începând de vineri, 29 august, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, anunță Comisia Europeană.

Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Bel

știre în curs de actualizare 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

LIVE Guvernul Bolojan își asumă răspunderea luni, în Parlament, pe Pachetul doi de măsuri fiscale, inclusiv reforma pensiilor magistraților / Măsurile care vizează administrația locală, amânate din cauza neînțelegerilor din coaliție / PNL, avertisment despre ruperea coaliției

Articole1 Sep • 3.070 vizualizări
3 comentarii

Ursula von der Leyen: „O treime din armamentul livrat Ucrainei la începutul războiului provenea din Bulgaria”

Articole1 Sep • 1.278 vizualizări
0 comentarii

VIDEO | De la bucatele medievale la produse tradiționale de astăzi, prin tunelul timpului. O incursiune în istoria culinară, cu mocănița de la Sovata

Articole1 Sep
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.