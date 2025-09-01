LIVE Ursula von der Leyen a vizitat fregata ”Regele Ferdinand” și este așteptată la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” / Șefa Comisiei Europene este însoțită de președintele Nicușor Dan și miniștrii de Externe și Apărare (galerie foto)

Ursula von der Leyen a vizitat, luni, fregata ”Regele Ferdinand” din Portul Militar Constanța. Șefa Comisiei Europene a fost însoțită de președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ministra de Externe, Oana Țoiu. Delegația va merge apoi în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, unde va face declarații de presă, conform reporterilor Info Sud-Est.

UPDATE 17:48 Ursula von der Leyen și Nicușor Dan sunt așteptați la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, unde vor face declarații.

UPDATE 17:20 Președintele Nicușor Dan a transmis, pe Facebook, un mesaj despre întâlnirea de luni cu Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene.

Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic.

Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră.

#Readiness2030 Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planulși instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare.

UPDATE 17:07 Imaginile zilei cu șefa Comisiei Europene la Constanța: Ursula von der Leyen a fost însoțită de președintele Nicușor Dan în vizita la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” și în Portul Militar Constanța. Fotoreporterul George Călin de la Inquam Photos a realizat o galerie foto la fața locului, pe care o redăm mai jos:

UPDATE 16:26 Ursula von der Leyen a urcat pe fregata ”Regele Ferdinand” împreună cu președintele Nicușor Dan. Șefa Comisiei Europene va merge apoi la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”. Din delegație mai fac parte și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, dar și ministrul de Externe, Oana Țoiu.

UPDATE 16:19 Conferința de presă urma să aibă loc începând cu 17:20, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, însă din cauza întârzierii, întreg programul de vizită și declarații a fost decalat.

UPDATE 16:10 Ursula von der Leyen a aterizat în Portul Militar Constanța. Șefa Comisiei Europene va fi preluată de o mașină până la fregata ”Regele Ferdinand”.

Programul vizitei

Ora 15:00 – Sosirea Președintei Consiliului European, Ursula von der Leyen, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 15:45 – Vizitarea Fregatei ”Regele Ferdinand” Portul Militar Constanța, județul Constanța

ora 16:45 – Convorbiri oficiale Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:15 – Întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:20 – Conferință de presă comună Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

Context

Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, a anunțat Administrația Prezidențială.

Începând de vineri, 29 august, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, anunță Comisia Europeană.

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Bel

