LIVE Trei israelieni uciși în bombardamentele reciproce de luni dimineață / Televiziunea de stat iraniană anunță încetarea focului / Trump: ”Va dura pentru totdeauna” / Teheranul a lovit baza americană din Qatar, dar ar fi anunțat atacul

Donald Trump a anunțat marți dimineață că s-a ajuns la o „încetare totală a focului” între Israel și Iran, însă Teheranul și Tel Avivul îl contrazic și continuă bombardamentele. Duminică, Teheranul a bombardat baza din Qatar, dar ar fi anunțat atacul, susține președintele american care a transmis: ”Felicitări lumii, este timpul pentru pace!”. Mai multe zboruri au fost suspendate în Golf după ce Bahrain, Irak și Qatar și-au închis spațiul aerian.

Ora 07:41 Atacurile de retorsiune ale Iranului împotriva unei baze aeriene americane din Qatar au adăugat perturbări semnificative pentru călătorii care zboară către sau prin Orientul Mijlociu, pe măsură ce companiile aeriene continuă să navigheze prin volatilitatea în curs de desfășurare din regiune, transmite CNN.

Mai multe națiuni din Orientul Mijlociu ar fi închis temporar spațiul lor aerian, forțând o serie de companii aeriene să-și anuleze, devieze sau ruteze zborurile.

Călătorii care tranzitează regiunea Orientului Mijlociu sunt sfătuiți să verifice cu companiile lor aeriene cele mai recente informații despre situație.

Ora 07:34 Trei persoane au decedat în sudul Israelului, după ce o rachetă iraniană a lovit luni dimineață o clădire rezidențială din orașul Beersheba, conform serviciilor de urgență, transmite Sky News.

Într-o actualizare online, Magen David Adom, serviciul național de urgență al Israelului, a anunțat că o femeie și doi bărbați au murit, în timp ce alte două persoane au fost transportate la spital în stare moderată.

Armata israeliană (IDF) a declarat că încă identifică rachetele lansate din Iran spre Israel și că sistemele de apărare operează pentru a le intercepta

Ora 07:25 Într-o turnură contradictorie a evenimentelor, televiziunea de stat iraniană a anunțat marți că a început o încetare a focului în războiul său cu Israelul, relatează AP News. Acest anunț a venit chiar în timp ce Israelul avertiza simultan publicul despre un nou baraj de rachete lansate din Iran.

Pe a 12-a zi a conflictului lor, mesajele din Iran și Israel nu au putut fi imediat împăcate. Televiziunea de stat iraniană a anunțat încetarea focului printr-o grafică pe ecran, fără a recunoaște imediat noul baraj de rachete care a sosit după termenul limită stabilit de președintele Donald Trump în anunțul său anterior de încetare a focului.

Ora 07:21 În ciuda declarațiilor repetate ale Președintelui american Donald Trump privind o „încetare totală a focului” și o pace durabilă, Iranul a lansat un al șaselea baraj consecutiv de rachete către Israel, transmite The Guardian.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au confirmat că „rachete au fost lansate din Iran spre teritoriul israelian cu puțin timp în urmă. Sistemele de apărare operează pentru a intercepta amenințarea”.

Ora 07:18 Continuarea atacurilor între Israel și Iran după anunțul președintelui Trump referitor la ”încetarea totală a focului” care ar fi fost stabilită între cele două țări este confirmată și de CNN:

Ora 07:15 Rapoartele din Teheran și din orașele învecinate, Karaj și Rasht (situat în nord), citate de BBC, indică faptul că au fost auzite explozii puternice. În paralel, instituțiile de presă iraniene au raportat că sistemele de apărare aeriană au fost activate în Teheran în urma acestor explozii.

Ora 07:10 Serviciul național de urgență Magen David Adom din Israel a anunțat, într-o postare pe X, că trei persoane se află în stare critică după recentele alarme ale sirenelor, notează The Guardian.

Ora 07:07 Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) raportează acum un al treilea val de rachete lansate din Iran către Israel, conform Reuters.

Ora 07:01 La aproximativ patru ore după ce a pretins că s-a ajuns la o „încetare totală a focului” între Israel și Iran – o afirmație negată de Teheran – președintele american a publicat o nouă postare pe rețeaua sa de socializare, transmite Sky News.

Donald Trump a scris: „Israel și Iran au venit la mine, aproape simultan, și au spus: «PACE!» Am știut că momentul este ACUM. Lumea și Orientul Mijlociu sunt adevărații CÂȘTIGĂTORI!

Ambele Națiuni vor vedea o IUBIRE, PACE ȘI PROSPERITATE extraordinară în viitorul lor. Au atât de multe de câștigat și, totuși, atât de multe de pierdut dacă se abat de la calea DREPTĂȚII și ADEVĂRULUI.

Viitorul pentru Israel și Iran este NELIMITAT și plin de mare PROMISIUNE. DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE PE AMBELE!”

Ora 06:57 Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a postat pe X pentru a clarifica faptul că nu s-a ajuns la niciun „acord” de încetare a focului cu Israelul, transmite Sky News.

Cu toate acestea, el a precizat o condiție crucială: dacă Israelul ar fi oprit atacurile până la ora 4:00 AM, ora Teheranului, atunci Iranul „nu ar fi avut intenția de a-și continua răspunsul ulterior”. El a adăugat că o decizie finală privind oprirea operațiunilor militare va fi luată mai târziu.

Într-o postare ulterioară, la 17 minute distanță, Araghchi a confirmat că operațiunile militare ale Iranului au continuat „până în ultimul minut, la ora 4:00 AM”. El a mulțumit, de asemenea, „curajoaselor noastre Forțe Armate care rămân pregătite să apere draga noastră țară până la ultima picătură de sânge”.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.

As of now, there is NO „agreement” on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…

