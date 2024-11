LIVE Rezultate alegeri prezidențiale: Cine intră în turul II / Marcel Ciolacu 25%, Elena Lasconi: 18% / Marea surpriză a alegerilor, Călin Georgescu: 16% / Ce au declarat principalii candidați / Bolojan: Conducerea PNL trebuie să-și asume rezultatele

G4Media prezintă primele rezultate ale alegerilor prezidențiale de duminică și cine va intra în cursa finală pentru câștigarea fotoliului de la Palatul Cotroceni. Primele exit-poll-uri sunt publicate imediat după închiderea urnelor, la ora 21,00. De notat că aceste exit-poll-uri oferă imaginea votului de la ora 19,00 și nu includ – extrem de important – voturile din diaspora, care reprezintă peste 8 puncte procentuale din numărul total de voturi exprimate. Imediat după închiderea urnelor, birourile electorale încep centralizarea voturilor.

Vezi aici în timp real:

LIVE, primele rezultate și declarațiile principalilor lideri politici după prezentarea exit-poll-urilor:

UPDATE 21:34 Ilie Bolojan: Candidatul nostru nu este pe podium. Pentru fiecare rezultat există o răspundere pe care cei care conducerea partidul trebuie să și-o asume

Ilie Bolojan, nominalizat de mai mulți candidați la președinție drept viitor premier, a declarat duminică, după anunțarea primelor exit-polluri, că Nicolae Ciucă “nu este pe podium”.

“Asta înseamnă că votul românilor e sub potențialul PNL orice s-ar spune. Pentru fiecare rezultat există o răspundere pe care strategii partidului, cei care conduc partidul trebuie să și-o asume”, a subliniat el. Detalii, aici

Potrivit lui Bolojan, PNL trebuie “să înțeleagă această lecție”, să ia anumite decizii și să “înțeleagă că partidul trebuie să fie un factor de modernizare.

“Noaptea e un sfetnic bun”, a mai spus el.

UPDATE 21:31 Elena Lasconi a reafirmat că îl va propune premier pe liberalul Ilie Bolojan și a exclus “categoric” prezența partidului AUR în guvern sau în vreo formulă de majoritate guvernamentală

Ora 21:29 Numărul votanților din diaspora a depășit pragul de 800.000

Ora 21:23 Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi comentează LIVE primele rezultate ale alegerilor prezidențiale. Detalii aici

Ora 21:15 Elena Lasconi, primele declarații: „Votul de astăzi e o moțiune de cenzură împotriva acestui Guvern PSD-PNL. Speranța este vie în România”. Detalii aici

Ora 21:12 LIVE Călin Georgescu, discurs mistico-religios după închiderea urnelor: ”Prin candela renăscută a speranței, poporul român a ales să nu mai stea în genunchi, să nu mai fie invadat, să nu mai fie umilit / În duminica aceasta, a 30-a după Rusalii este pilda tânărului bogat”

Ora 21:08 Declarații George Simion după închiderea urnelor: „O să vă rog să închideți televizoare mai întâi, mai ales pe cele care dau un necunoscut în fața mea”. Detalii aici

Ora 21:07 Nicolae Ciucă, declarații după primele rezultate ale exit-poll-urilor care-l plasează pe locul cinci, după Ciolacu, Lasconi, Georgescu și Simion: „Avem un exercițiu de democrație care arată că pe scena politică este loc pentru toată lumea. În momentul de față avem doar estimări”. Detalii aici

Ora 21:05 Marcel Ciolacu, primele declarații după închiderea urnelor și anunțarea rezultatelor la exit-polluri: Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat votul și încrederea. A fost un vot pozitiv pentru echilibru și stabilitate. Detalii aici

Ora 21:04 Cine e Călin Georgescu, candidatul-surpriză pro-rus, antisemit cu discurs legionar și anti-Occident / Fostul ”premier” al lui Simion a crescut fulgerător în ultima lună printr-o strategie de pe TikTok

Ora 21:01 Rezultatele exit-poll-ului CURS (al doilea exit-poll al zilei), aferente orei 19.00 și fără a lua în calcul voturile din Diaspora:

Marcel Ciolacu – 25%

Elena Lasconi – 18%

Călin Georgescu – 16%

George Simion – 14%

Nicolae Ciucă – 13%

Mircea Geoană – 5,5%

Ora 21:00 Rezultatele exit-poll-ului CIRA (The Center for International Reserch and Analyses), aferente orei 19.00 și fără a lua în calcul voturile din Diaspora:

Marcel Ciolacu: 25%

Elena Lasconi: 18%

Călin Georgescu: 16%

George Simion: 15%

Nicolae Ciucă: 14%

Mircea Geoană: 5%

Kelemen Hunor 4%

Cristian Diaconescu: 2%

Alții: 1%

Ora 20:57 Rezultatele exit-poll-urilor vor fi anunțate în scurt timp

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat patru institute de sondare care fac exit-poll-uri astăzi la nivel naţional la primul tur al alegerilor prezidențiale:

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

The Center for International Reserch and Analyses – CIRA

ARA Public Opinion

