Medic: E foarte important ca o persoană să depisteze cât mai repede infecţia cu HIV, să nu aibă complicaţii şi să înceapă tratamentul cât mai repede / Program de testare voluntară

Monica Dan, psiholog al ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA – a explicat, vineri seară, că este foarte important ca o persoană să depisteze cât mai repede infecţia cu HIV, să nu aibă complicaţii şi să înceapă tratamentul cât mai repede. De aceea, încă de la începutul anilor 2000 organizaţia derulează un program de testare voluntară, transmite News.ro.

Monica Dan, psiholog al ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA – a explicat, vineri seară, la Medika Andidrog, că organizaţia înfiinţată în aprilie 1992, de la început s-a concentrat pe prevenirea infecţiei cu HIV.

”Undeva spre sfârşitul anilor 90, noi am început să ne îndreptăm cu activităţile de prevenire a infecţiei cu HIV către grupuri cu risc mai mare de infectare cu HIV. Atunci aveam în vedere persoane care nu au adăpost, persoane pe care practică sex comercial, am lucrat destul de mult în comunitatea din Ferentari. Încet, încet am descoperit că acolo a apărut consumul de droguri şi consum de droguri prin injectare. Asta e ce am văzut de la început”, a povestit Monica Dan.

Aceasta a explică că eviluţia firească a lucrurilor a fost să fie dezvoltate programme de reducere a riscurilor.

”Întotdeauna când am lucrat cu un anumit grup şi am putut vedea că are anumite nevoi, am încercat să dezvoltăm servicii adecvate, necesare. (…) În jurul anilor 2000 am implicat cumva şi în activitatea asta, care e foarte importantă în domeniul infecţiei cu HIV, şi anume promovarea testării HIV voluntare”, a explicat Monica Dan.

Potrivit acesteia, testarea se face la solicitarea persoanei care se consideră cu risc: ”O activitate pe care o avem şi în prezent şi o promovăm în continuare pentru că e foarte important ca o persoană să depisteze cât mai repede infecţia cu HIV, să nu aibă complicaţii şi să înceapă tratamentul cât mai repede, pentru a prezerva cumva starea bună de sănătate”.