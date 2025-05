VIDEO Nicușor Dan: Voi răspunde invitațiilor posturilor de televiziune pentru dezbaterile cu contracandidatul / Nu există motiv de panică financiară pentru România / Nu există motiv de anulare a alegerilor

Nicușor Dan, candidat independent la Președinția României, a susținut o conferință de presă, marți, de la ora 18.00. G4Media a transmis LIVE text și video.

Nicușor Dan:

Vreau să transmit un mesaj de calm și de optimism, poentru că România are o economie privată competivitiă, a dublat PIB în ultimii 10 ani, BNR are o rezervă valutară de 60 mld euro, care poate să resoarbă orice atac asupra leului și România urmează să absoarbă sume considerabile de bani europeni. Deci nu există motiv de panică financiară pentru România.

Reiterez optimismul că societatea românească pe 18 mai va alege schimbarea înțeleaptă față de o schimbare care să ducă la haos.

Societatea românească are resursele financiare pentru a o face.

Acum trei săptămâni, Primăria Capitalei a emis obligațiuni de 550 de milioane de lei și oferta pieței financiare a fost dublu față de banii pe care voiam să-i accesăm.

Răspunsuri la întrebări:

Dați răspuns invitației lui George Simion privind dezbaterile?

Da, răspunsul este da. Da, voi răspunde invitațiilor posturilor de televiziune pentru dezbaterile cu contracandidatul.

Cine e responsabil pentru deprecierea leului?

Noi toți suntem România. Din octombrie 2020 până prin ianuarie 2022 eu nu am spus un cuvințel de rău despre managamentul financiar al Gabrielei Firea pentru a nu deprecia situația financiară a Primăriei. Acum, noi toți suntem România și trebuie să proiectăm un mesaj de calm și stabilitate.

Despre dezbatere cu George Simion:

Dezbaterile trebuie organizate de profesioniști. Da, există o discuție între staff-uri, așteptăm ofertele de la televiziuni pentru a stabili detaliile.

Ce plan aveți pentru această campanie? Veți discuta cu influenceri?

Există contacte între noi, politicieni, influenceri, oameni de media, dar cred că e o dezbatere a sopcietâții și invit toți oamenii să fie implicați în această dezbatere.

De ce ar trebui să fiți votat dvs?

Există trei direcții mari în care viziunile se despart: pro occident, anti occident, economie deschisă capitalului vs izolaționism economic, comunicare publică înțeleaptă cu respect față de opinia celuilalt față de propagarea urii.

Veți merge la dezbatere indiferent unde sunt organizate?

Vom merge la dezbateri organizate de trusturi de televiziune care să fie profesionist organizate.

România are nevoie de o schimbare, românii au decis că e nevoie de o schimbare, diferența e dacă este una înțeleaptă, cu refuncționalizarea instituțiilor, sau este o schimbare spre haos.

Vă bazați pe susținerea celor din PNL în teritoriu?

Le mulțumesc, nu au existat discuții.

Ați început să discutați cu oameni care să vă împrumute sume de bani pentru campanie?

Da, o să solicit împrumuturi de la persoane fizice, pentru că sunt un candidat independent.

Ați discutat cu cineva din PSD?

Nu, o să fie o dezbatere a societății în care rolul partidelor va fi unul secundar.

Fiecare om are propriul său vot, am văzut că influența partidelor este foarte redusă.

Avem guvern interimar, a fost normală demisia lui Ciolacu?

Nu cred că a fost potrivit ca Marcel Ciuolacu să rămână premier după alegerile din noiembrie.

Sunt două săptămâni în care România va trăi o situație de provizorat, se întâmplă peste tot în lume.

Cum vedeți ideea unui guvern minoritar?

Este o discuție tehnică, care nu se poate rezuma acum. România are nevoie de reforme, de un guvern care să aibă curajul să facă aceste reforme. Care din partidele pro-occidentale doresc să-și asume asta, e o discuție tehnică care va începe imediat după 18 mai.

Un guvern minoritar e una din variante.

Dl Câciu vă acuză pentru devalorizarea leului. Vă așteptați la atacuri din partea unor lideri PSD?

Aceasta este definiția unui mesaj iresponsabil. În momentul în care există o sensibilitate pe piața financiară să iasă un fost ministru de Finanțe să pună paie pe foc e definiția iresponsabilității.

Cum veți recupera diferența de voturi?

E o dezbatere a societății. Oamenii nu sunt neapărat interesați de politică, au alte probleme. Acum suntem în turul doi, societatea românească va avea cele două opțiuni pe masă. Sunt foarte, foarte optimist că societatea va lua decizia înțeleaptă.

PSD negociază cu AUR?

Nu am informația asta și nu cred.

Vă așteptați la o nouă majoritate în CGMB?

E o întrebare sper pentru viitorul primar.

Cum scoateți în turul doi încă două milioane de voturi?

În turul 1 au fost mulți candidați, mesaje care s-au suprapus, foarte mult zgomot pe chestiuni periferice, acum e altă dezbatere, altă participare și un alt interes al românilor.

Despre contestația la CCR pentru anularea alegerilor. Aveți emoții?

Nu cred. Au fost niște lucruri reclamate dar la distanță de anularea alegerilor. Nu se pune problema ca ele să fie motiv de anulare.

Lideri AUR afirmă că dacă George Simion ajunge la Cotroceni sunt necesare anticipatele. Ce părere aveți?

România nu are în momentul de față… nu e oportun să organizăm alegeri anticipate.

Suntem într-o situație de instabilitate de mai bine de un an, avem președinte interimar, guvern interimar. Alegeri anticipate înseamnă iar câteva luni de instabilitate. Președintele trebuie să lucreze cu actualul parlament.

Cine dintre liderii străini v-a felicitat?

Veți avea răspunsul zilele următoare.

Cum îi veți convinge pe cei din mediul rural?

O să fie aceeași dezbatere, vom spune ce am făcut pentru fiecare comunitate. Eu însumi vin dintr-un mediu semirural, care a făcut școala la școala din cartier.

Dacă informația ajunge corect la omaenii din mediul rural, cred că am o șansă bună să-i conving.

De ce ați șters postarea de azi?

A fost o eroare a echipei de comunicare, se mai întâmplă.

O aveți în vedere pe doamna Kovesi la Parchetul General?

Nu există nume pregătite pentru moment.

Aveți o strategie concretă pentru diaspora?

Vreau să le mulțumesc că au ieșit la vot în număr așa de mare indiferent cu cine au votat. A fost un vot de protest.

De ce ar trebui să vă voteze românii?

Am dovedit într-o administrație complicată, că am echilibru și viziune, sunt un om care a fost tot timpul echilibrat, niciodată nu a incitat la ură, nu am făcut niciodată afirmații nedovedite, sunt cineva care de 20 de ani se preocupă activ de justiție și de respectarea legii.

