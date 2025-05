LIVE George Simion și Călin Georgescu la Realitatea. Călin Georgescu: Avem Rusia, China, Brazilia, e de neimaginat să ai relații de frondă sau necolegiale / Îmi asum public funcția de premier / Simion: Mă voi ține de cuvânt față de dl. Georgescu

George Simion și Călin Georgescu sunt de la ora 20.00 la Realitatea Plus. Urmărește LIVETEXT pe G4Media:

Moderator: Cum veți conduce România?

Călin Georgescu: Problema e că România în 35 de ani nu a fost condusă niciodată de la Cotroceni sau de la Palatul Victorie. Ci de acolo de unde nu e piață, de la Banca Națională. Și o să am grijă să fie condusă de la Cotroceni sau Victoria. Suntem țara cu cele mai mari rezerve de sare din lume. Ajunge pentru 500 de ani. Vedeți zona tranzacțională. Ce face azi SUA? Un balans pe toate zonele de conflict, a preluat Arabia Saudită, Oman, despre asta vorbim, Siria, pace în Iran, Gaza. Ucraina a fost lăsată pentru că nu e urgență. UE nu există în această ecuație. Acum e momentul să intrăm ca o pană diplomatică în Marea Neagră.

Moderator: Ce faceți mai departe?

George Simion: Această echipă președinte-premier a fost aleasă de popor. Acest parteneriat va continua pentur bunăstarea poporului. Fac un apel la cei care se împotrivesc să stea deoparte ca să nu fie vreo escaladare. Nu va fi nici o petrecere duminică seară, am decis să închidem sediul AUR.

Am reușit să deblochez chestiunea fondurilor UE și vom lucra mult încă din prima oră. Nu vom da explicații pentru probleme inventate. De luni încolo avem treabă. Românii să meargă cu încredere la vot, de data asta nu li se va mai fura votul. Sunt unii care au încercat să manipuleze bursele, cursul leului. Vreau să le transmit tuturor actorilor bancari și partenerilor economici că suntem aici să construim bunăstare pentru toți, dar punem pe primul plan poporul.

Călin Georgescu: Nu suntem perfecți, nici eu, nici George. Dar punem pe primul plan interesul poporului. în ultimele luni, atât eu cât și George Simion am făcut multe interviuri internaționale, inclusiv cu Tucker Carlson. Dacă le-aș însuma ar fi mai mult decât tot ce au făcut băieții din sistem în 35 de ani. Avem o credibilitate și respect internațional mare. E o luptă între bine și rău. Le cerem iertare celor cărora le-am greșit. Fac un apel în special la toți românii de peste hotare să vină în număr mare la vot. Ne vrem țara înapoi. E un act istoric. Sistemul e șocat, oamenii sunt șocați. Cei care mint o fac pentru că le e frică de adevăr. Nu suntem într-o alegere politică, ci într-o alegere duhovnicească. Poți avea orice culoare politică, dar trebuie să crezi în Dumnezeu. Inclusiv Italia are nevoie de noi, avem nevoie de parteneriate solide. Va fi un minister al românilor de pretutindeni. Va fi zero toleranță pentru droguri, pentru violența la adresa femeilor și copiilor, pentru corupție, nepotism. Vor fi ajutați cei care suferă, oamenii cu handicap. Voi avea consilier imediat pe unul din liderii lor.

George Simion: Vom lucra în echipă.

Moderator: Vreți să ieșim din UE?

Călin Georgescu: Nici vorbă. Avem un plan să luăm din urmă tot ce ne datorează UE, să triplăm absorbția

Moderator: Sigur sigur nu vreți să ne duceți spre Rusia?

Călin Georgescu: Eu n-am de ce să răspund la aberații. Politica externă egal America. Totul vrem să facem cu America. Dincolo de acest aspect avem Rusia, China, Brazilia. E de neimaginat să ai relații de frondă sau necolegiale.

Moderator: V-ați făcut un plan pentru guvernare?

Călin Georgescu: Sigur, e planul Apă, hrană, energie. Sunt două poziții clare în stat care dețin controlul: președinte și premier. În această acțiune pe care nu o recunoaștem pentru că e o fraudă, dar recunoaștem puterea votului, deci automat era nevoie să ne implicăm. Confirm ce a spus dl. Simion că l-am rugat să candideze. Sigur că sunt și alte detalii, dar cert e că vorbim de întoarcerea la ordinea constituțională, vorbim de funcția de premier pe care mi-o asum public. Vom face acest tandem.

Eu personal declar: nici un păr de pe capul vreunui român nu se va clinti. Trebuie pace. A doua acțiune: dorim binele economic. E nevoie să se discute tranzacțional cu toți liderii din lume ca președintele Trump. Dincolo de război, e un război economic, e cel mai important. Al treilea lucru e apărarea familiei creștine, valorile tradiționale, religie.

Unica noastră protecție de securitate e cea cu SUA. Singurii care ne pot asigura pacea e SUA, nu NATO. Președintele Trump este frate de cruce cu premierul israelian Netanyahu. În contextul în care contracandidatul declară că îl va aresta pe premierul Netanyahu, prin asta îl ostilizăm pe Trump. Nu se mai pune problema de o gafă diplomatică, e o infantilitate criminală. Isus s-a născut în țara sfântă, nu la Fălticeni, la Chiajna sau în Sectorul 4. Noblețea celorlați sunt astăzi momente de liniște dar cu siguranță că vor fi consecințe pentru cei care au avut în cap asta să declare (sic). E foarte greu ca un român de-al tău să facă asemenea declarații. De curând a fost invitat premierul israelian în Germania

George Simion: Vreau să spun ceva. Și contracandidatul meu va continua să fie primar, va trebui să îl ajutăm să se țină de promisiunile făcute bucureștenilor. Bucureștiul trebuie să fie un simbol. Avem tot interesul să lucrăm cu toți liderii locale. Nu mă interesează coloratura politică, am construit in vehicul pentru a ajuta poporul. Prima chestiune pe care o voi face va fi revenirea la alegerile corecte. Vom coopera, așa cum bine spune dl Georgescu, cu toate statele lumii, dar nu ne vom lăsa îngenuncheați. Vin din Franța. M-am săturat să fie trimiși în România emisari care nesocotesc voința poporului român. România nu va mai fi o colonie, vom fi membru cu drepturi depline. Nu ne vom retrage din nici o alianță.

Moderator: O să vă țineți de cuvânt dle Simion față de dl Georgescu, atât de umilit și hărțuit?

George Simion: Este a șasea lună în care dl Georgescu ar fi trebuit să fie președinte. Cred că am arătat că sunt un om de onoare. Eu personal locuiesc cu soția mea în chirie, nu am bogății materiale și nu am nimic mai de preț decât onoarea. E neprețuit, toți banii din lume nu pot cumpăra respectul oamenilor. Nu e nimic ce m-ar face să cedez. Am făcut acest lucru, dar nu am avut cu cine, de două ori. În 2020 și 2021, ca președinte AUR, am fost chemat de președintele de atunci. Din păcate aveam 9% și am făcut propunerea corectă. Peste tot unde m-am dus în străinătate m-au întrebat dacă președintele e puternic, le-am spus că premierul e mai puternic.

Moderator: Răspundeți cu da sa nu: o să vă țineți de cuvânt față de dl Georgescu?

George Simion: E evident. Dacă doriți să vă răspund cu da sau nu, vă spun da.

Moderator: Pare o relație tată-fiu. Cum o simțiți?

Călin Georgescu: Toți am trecut prin momentele anilor de tinerețe. Suntem o echipă, suntem împreună. Sigur că da, și experiența la rândul meu am învățat de la maestrul meu Mircea Malița, fiecare predă o ștafetă. Pentru măreția poporului român e frumos și elegant pentru mine să merg pe aceeași cale.

George Simion: Eu am învățat multe de la dl. Georgescu. Ați spus năzdrăvan și teribil, și asta nu e un lucru rău. Am intrat mânat de revoltă într-un domeniu care mi-a stârnit repulsie, politica. Nu am avut școală politică, a trebuit să dau din coate. Am nevoie să am persoane de la care să învăț. Din păcate, aceste persoane sunt tot mai puține.

Moderator: Au fost presiuni asupra dvs în aceste luni? Cum ați simțit aceste luni, toate mizeriile?

Călin Georgescu: Dna Alexandrescu, sufletul care se hrănește cu suferinț altuia e mort. Nu am ce să le spun celor care au făcut această suferință, nici nu îi judec, nici nu îi condamn. Nu pot decât să le mulțumesc, pentru că și eu aveam nevoie de smerenie mai multă. E un conglomerat făcut pe zeci de ani pentru cei care vor să dețină controlul puterii. Pe noi ne interesează demnitatatea poporului și suveranitatea. Adevărata problemă nu e robia, ci obișnuința ei, faptul că nu mai pleacă. Te obșnuiești să stai în genunchi permanent. E așa cum pasărea care stă prea mult în colivie nu mai știe să zboare. Poporul s-a trezit în conștiiință, e o mare onoare pentru mine. Am avut personal de apărat o singură lege: să nu stăm în genunchi în fața nimănui.

George Simion: Dl Georgescu a fost un model din acest punct de vedere. Pentru mine a fost o lecție dimensiunea robiei. Ce mă bucură, am un calm, o tihnă sufletească. Sunt foarte mulți oameni care au rămas demni. Nu pot să nu amintesc ce presiune mare a fost pe Biserica Ortodoxă să ia poziție, să ne afurisească. Au știut să rămână demni. Au fost simboluri precum Hagi, Halep care nu s-au lăsat atrași.

Moderator: Cine pe cine a luat de mână prima dată?

Călin Georgescu: A fost un lucru transmis în chimia fiecăruia.

George Simion: Ce ne aduce împreună e dorința de a ne vedea poporul fericit și asta e mai presus de orice chestiune minusculă. Nici nu au existat alte chestiuni decât cele minore. Atenție, au fost foarte multe filmări false, am încercat să spun adevărul săptămâna trecută dar nu am fost lăsat. Am dezvăluit că au existat filmări false, dar au fost răstălmăcite de cei care nu vor binele României. Ce s-a întâmplat în decembrie, când poporul și-a ales un popor demn, poporul român a fost umilit, nu dl Georgescu. Eu știu de ce sunt aici, îmi cunosc rolul și locul, fac parte dintr-o echipă care redă demnitatea poporului

Călin Georgescu: Suntem împreună. Adevărata victorie aparține celui care nu umilește, nu abuzează de victoria sa. E bine să fim rezervați, cu atenție față de doleanțele poporului român. Ca un corolar la tot ce am spus, pacea astăzi în lume e cel mai măreț proiect al omenirii, spirala vieții, totul e în transformare. Numai un om măreț are capacitatea și capabilitatea de a ierta și este aproape peste iubire, m-ați înțeles?

Dacă România va fi emblema acestui spirit al iertării și al iubirii, așa vom putea să cucerim lumea.