LIVE FCSB – Aberdeen (prima repriză) Campioana României, în fața examenului european

FCSB este în fața unui examen european care îi va decide soarta, mai exact competiția în care va juca din septembrie – Europa League sau Conference League. După 2-2 în manșa tur din Scoția, campioana României trebuie să câștige pe Arena Națională contra lui Aberdeen pentru a obține calificarea.

Urmărește meciul LIVETEXT pe G4Media.ro și în direct pe ProTV și Voyo.

În meciul tur, FCSB a condus în Scoția cu 2-0, dar a scăpat printre degete victoria (2-2) după ce a jucat mai mult de o repriză în inferioritate numerică.

LIVETEXT

Min. 21: Tănase reușește o incursiune impresionantă pe partea stângă a terenului și câștigă o lovitură de colț dintr-un duel cu trei adversari. Din păcate, centrarea din corner este prinsă ușor de Mitov

Min. 11: Miculescu îl găsește pe Bîrligea în flancul stâng al terenului, iar atacantul bucureștenilor și-a încercat norocul cu o execuție de efect, dar mingea a trecut pe lângă vinclu

Min. 3: Croatul Palaversa trimite un șut peste poartă de la marginea careului, după ce o centrare respinsă a ajuns în picioarele sale

Min. 2: Sokler este foarte aproape să deschidă scorul după o eroare a lui Târnovanu, dar portarul roș-albaștrilor a avut puțină șansă și a scăpat de pericolul golului

Min. 1: Start de partidă. Posesia o au scoțienii

Ora 21.27: Jucătorii pășesc pe teren în urma oficialilor partidei

Ora 21.15: Oficialii FCSB se așteaptă ca aproximativ 40 de mii de fani să fie prezenți la returul cu Aberdeen din această seară

Ora 21.10: Meciul de pe Arena Națională va fi arbitrat de Espen Eksas. Asistenți vor fi Jan Erik Engan și Anders Olav Dale (toți din Norvegia).

Ora 21.05: În ultimele cinci partide, FCSB are o singură victorie, două remize și trei înfrângeri. De cealaltă parte, Aberdeen are o victorie, o remiză și trei înfrângeri

Ora 21.00: Iată echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Lixandru, Șut (căpitan), Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea

Rezerve: Baba Alhassan, Alibec, Chiricheș, Edjouma, Graovac, Kiki, Pantea, Politic, O. Popescu, Udrea, Zima. Antrenor: Elias Charalambous

Aberdeen: Mitov – Jensen, Knoester, Milne, Devlin – Shinnie (căpitan), Aouchiche, Palaversa – Polvara, Sokler, Keskinen

Rezerve: Bilalovic, Boyd, Clarkson, Dorrington, Lobban, Milanovic, Molloy, Nilsen, Suman, Vitols, Yengi. Antrenor: Jimmy Thelin

Ora 21.00: Bună seara și bine v-am găsit la un nou meci al FCSB-ului în competițiile europene. Astăzi, campioana României este în fața examenului european, un duel decisiv cu Aberdeen pentru calificarea în faza ligii a Europa League.