LIVE Dezbatere electorală cu Nicușor Dan la MCN Podcast: „Nu vreau alegeri anticipate, România nu-și permite asta” / Micutzu: Exact ca Iohannis, domnul Simion fuge de dezbateri

Ora 18.19: Întrebare de la public: Cine va veni la Primăria Capitalei?

Nicușor Dan: Dacă Simion devine președintele României, e irelevant cine e primarul Bucureștiului.

Am lăsat proiecte mature, pe care oricine vine primar le va continua: tramvaiele, termoficarea. Sunt alte lucruri pentru care atribuțiile primarului sunt foarte limitate: modul defectuos în care se împart banii cu primăriile de sector. Ca președinte pot ajuta mult mai mult bucureștenii decât ca primar.

Ora 18.17: Întrebare de la public: Ați fost acuzat că evitați disputa politică. Oamenii au senzația că după ce a fost un mut președinte, oamenii au nevoie de cineva care să fie vocal.

Nicușor Dan: Eu cred că noi i-am fi iertat multe lui Iohannis, inclusiv tăcerea, dacă scădea corupția, dacă nu am fi avut evaziune, dacă am fi avut traficanți de droguri pedepsiți.

Noi nu am fi avut aceste teorii ale conspirației, că mamele copiilor români se pregătesc să-i trimită pe front în Ucraina dacă președinte ar fi explicat de ce e important să ajutăm Ucraina.

Ora 18.05: Întrebări din public:

Ovidiu Vanghele: Ați spus că relația dintre stat și culte a fost una corectă. Episcopul Hușilor a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru violarea unor elevi. Considerați în continuare că a fost o relație corectă?

Nicușor Dan: Eu m-am referit la relația instituțională. Bineînțeles că în România se întâmplă multe nenorociri pentru că multe instituții nu funcționează.

Eu spun de multă vreme că e o instituție cheie în statul român care nu funcționează și ea e Inspecția Judiciară.

Denise Rifai: Se spune despre dvs că sunteți un promotor al drepturilor homosexualilor.

Nicușor Dan: Eu am fost consecvent încă din 2015 și am spus că eu ca persoană pe această dezbatere socială o să încerc să fiu neutru. Când partidul pe care l-am fondat a decis să iasă din această neutralitate, eu ca președinte am ieșit din partid.

Denise Rifai: Sunteți acuzat că vom vedea din nou spectacolul cătușelor. Ai avut vreo discuție cu Laura Codruța Kovesi?

Nicușor Dan: Nu, niciun fel de discuție. Domnia sa are un post de procuror-șef european. Când voi nominaliza șefii parchetelor, voi face o evaluare a oamenilor care sunt în sistem, doamna Kovesi e la Parchetul European.

Denise Rifai: Aveți de gând să tăiați programul Anghel Saligny?

Nicușor Dan: Nu am vorbit niciodată despre ast. Cum va fi bugetul, dacă vor fi ajustări, e op discuție după 19 mai. Dar nu există această intenție

Ora 18.00: Întrebări transmise de cetățeni:

Un proiect de lege propune interzicerea eutanasierii în adăposturi. Vom avea parte de o țară în care adăposturile de animale să nu fie lagăre?

Nicușor Dan: Invit oamenii să se uite la trecutul candidaților. Ce am făcut la primărie cu ASPA e direcția corectă. Trebuie să investim ca stat într-un program de sterilizare a animalelor care nu sunt de rasă, trebuie să investim în programe care stimulează adopția, și pentru cei care ajung în adăposturi trebuie să fim oameni cu aceste animale.

Un medic rezident acuză problema gărzilor în spitale.

Nicușor Dan: O întrebare specifică pentru care nu am un răspuns exact. Răspunsul general este să aducem specialiști, pe care îi avem. Pe orice domeniu specific ne trebuie o strategie bine stabilită.

Micutzu: Puteți să dați exemplu de un astfel de specialist?

Nicușor Dan: Dacă vorbim de zona medicală, de exemplu, Mircea Ivan, medic și profesor în America

Ora 17.51: Întrebări din public:

Alex Nedea (Recorder): De 35 de ani, donatorii partidelor politice primeau diferite beneficii. Nu ați făcut publice numele donatorilor dvs. Cum garantați că donatorii dvs nu vor beneficia de eventuale avantaje?

Nicușor Dan: Garanția este ce am făcut eu în spațiul public 20 de ani și doi – am fost primarul Capitalei, au fost oameni care au donat pentru mine și nu au obținut niciun avantaj.

Puteți solicita lista donatorilor la AEP.

Alex Nedea: Dar lista e anonimizată.

Nicușor Dan: Legea spune că am obligația să declar public donațiile mai mari de 5.000 de lei. Imediat după terminarea campaniei, veți avea lista celor care au donat mai mult de 5.000 de lei.

Vlad Zaha, criminolog: Printre cele mai vânate persoane din România sunt cele care au câteva grame în buzunar pentru consum propriu. Activitatea DIICOT este practic blocată de aceste dosare. Știți ce înseamnă dezincriminare? Înțelegeți nevoia dezincriminării?

Nicușor Dan: Sunt de acord cu dvs și e ceva ce am spus cu titlu general despre parchete: nu reușesc să aibă o abordare sistematică pe marile probleme, sunt milioane de dosare în care niciodată nimeni nu face o ierarhizare.

Deci da dezincriminare pe consumator, da rețea de centre pentru persoane dependente și da activitate sistematică împotriva traficanților.

Ora 17.48: Cum ne putem impune punctul de vedere la nivelul UE?

Nicușor Dan: Fiind respectați ca parte egală de liderii țărilor din UE. Pentru asta trebuie să-ți asumi lucrurile agreate, de exemplu sprijin pentru Moldova, pentru Ucraina, și de aici poți pretinde un echilibru în deciziile care privesc toate țările din Uniune. În momentul în care ești corect, poți să primești ce ți se cuvine.

Un lucru pe care trebuie să-l faci, și politicienii români nu l-au prea făcut, e să spui același lucru și la București și la Bruxelles.

Poiticieni români, când au fost nevoiți să ia măsuri nepopulare, au dat vina pe UE.

Un lider trebuie să-și asume inclusiv măsurile nepopulare.

Ora 17.43: George Simion spune că România nu ar mai trebui condusă prin frică. Ați trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina?

Nicușor Dan: Faptul că România ajută Ucraina e umanitar, în spiritul tratatelor internaționale, e în interesul strict al României. Dacă, Doamne ferește, Ucraina capitulează, costurile de securitate vor fi mult mai mari decât cele asumate acum.

Legat de întrebare răspunsul e nu. Rusia s-a exprimat deja că nu dorește forțe de menținere a păcii din țări neprietenoase cu Rusia și România e în această categorie.

Dacă vrei pace, trebuie să descurajezi războiul. Orice e mai bine decât războiul, facem tot ce e posibil să evităm războiul.

Ora 17.42: Sunteți suveranist sau globalist?

Nicușor Dan: Eu în niciun caz nu sunt izolaționist. Sunt suveranist pentru că art 1 din Constituție spune că statul român e suveran. Voi acționa în interesul românilor și al statului român.

Ora 17.39: Cum vi se pare că au fost anulate alegerile?

Nicușor Dan: Eu cred că procesul de alegeri a fost viciat, că decizia CCR a fost corectă, avem o primă dovadă, acel milion de euro cercetat de statul român și suspiciuni pentru o interferență cu sume mult mai mari. Experții spun că o campanie pe care a făcut dl Georgescu e una de milioane sau zeci de milioane de euro.

Este treaba statului român să vadă cine a plătit, cui și cum s-a făcut tehnic. Ar fi trebuit să avem răspunsurile în octombrie pentru a nu fi în situația rușinoasă de a anula alegerile. Este un eșec al administrației în ansamblul ei.

M-aș fi așteptat ca administrația să fie în contact direct cu Meta și TikTok când conturile mele au fost atacate.

Micutzu: Veți face ceva în direcția asta dacă veți câștiga?

Cu siguranță.

Ora 17.37: Ce veți face ca România să intre în programul vizelor americane?

Nicușor Dan: România a îndeplinit condițiile tehnice. Contracandidatul meu, George Simion, nu numai că s-a bucurat că am ieșit din acest program, dar a și făcut presiuni ca acest lucru să se întâmple. Este total anti-suveranism și anti-patriotism.

Imediat ce România va avea un președinte legitim, o oarecare neîncredere care a apărut în administrația americană va dispărea. Cred că sunt toate premisele ca relațiile să se normalizeze între România și SUA.

Ora 17.36: Micutzu anunță că a primit mesaj vocal de la George Simion: „Dacă înjură?”

Ora 17.35: George Simion a spus că civilizația noastră e pusă în pericol de migranți din Asia de Sud-Est.

Nicușor Dan: Eu mi-aș dori ca forța de muncă necesară să fie dată de români. În ce privește pactul european pentru migrație, UE înseamnă cooperare, uneori trebuie să participi la un efort comun. Când noi avem avantaje economice nete, dacă se pune problema unui pact european pentru migrație, trebuie să ne asumăm partea noastră.

Ora 17.30: Ce măsuri veți lua pentru cei din diaspora care vor să revină acasă?

Nicușor Dan: Cunosc destul de bine problemele românilor, au plecat unii din nedreptate și mulți pentru că nu găseau condițiile economice pentru ei și familiile lor.

Nu toți doresc să se întoarcă. Mulți dintre ei au venit încercând să deschidă o afacere și planul lor a fost dat peste cap de lentoarea administrativă.

Este nevoie de un oficiu care să-i ajute și care să vadă problemele sistematice cu care ei se confruntă.

Mai este problematica consulară, reînnoirea actelor, problema predării în limba română pentru copiii lor, și cel mai important faptul că se simt abandonați de statul român.

Micutzu: Există locuri de muncă pentru 600.000 de oameni, dacă vor să se întoarcă?

Nicușor Dan: Pe piața forței de muncă suntem cam la 100 – 150.000 de locuri lipsă pe care le compensăm cu muncitori din țări asiatice.

Am discutat cu reprezentanții industriei agroalimentare, pe creșterea vacilor mulți fermieri noi sunt veniți din diaspora. Statul când a făcut scheme de stimulare economică nu le-a dus până la capăt, nu am stimulat sistematic centre de procesare lângă zone de producție.

Ora 17.26: Micutzu: Ce majoritate veți forma?

Nicușor Dan: Nu vreau alegeri anticipate, România nu-și permite asta. Pentru stabilitate economică doresc o majoritate din partide pro-occidentale, sunt patru, îmi doresc ca toate cele patru partide să formeze o majoritate, așa e cel mai stabil, pentru că ne trebuie niște măsuri curajoase.

O să chem aceste partide la un șir de negocieri astfel încât atunci când propun un premier să am garanția că o să intru într-un curs normal.

Micutzu: PSD ar putea cere poziția de premier pentru Olguța Vasilescu. Iarăși vedem aceleași fețe ale sistemului. Ce șanse de reformă a statului sunt?

Nicușor Dan: Să ne uităm în trecut, la primărie, am avut majoritate USR – PMP – PNL, unii dintre ei făcând greșeli în trecut.

A fost o administrație care nu a fost coruptă. Ca primar am reușit în acord cu aceste partide să duc orașul în direcția corectă.

Cred că, în echilibrul de putere între președinte și guvern, președintele are pârghii să ducă lucrurile în direcția corectă.

Printr-o negociere foarte corectă, de la bun început, ăsta este principalul atu al președintelui, desemnarea premierului. În acea negocieri, președintele poate impune niște limite în activitatea viitoare a guvernului.

Ora 17.23: Micutzu: Avem de ales între doi candidați care pretind că sunt antisistem. Ce este sistemul și cum luptați cu el?

Nicușor Dan: Am văzut sistemul inclusiv în acest alegeri prezidențiale, am văzut un atac pe conturile de campanie la mine și la Victor Ponta fără ca AEP și BEC să facă ceva.

Este tot acest sistem de relații care duce rude ale politicilor în tot felul de poziții.

Sistemul este cel care protejează mafia imobiliară la toate nivelurile, oameni din parlament, judecători ai CCR care judecă într-un fel.

Sitemul e în jurul nostru și eu de 20 de ani mă lupt cu acest sistem în instanță.

În calitate de primar general am fost dat în judecată pe persoană fizică cu sume cerute de 50 de milioane de lei, de ’70 de milioane.

Ora 17.18: Micutzu: În campanie s-a spus că ați refuzat să dați autorizație pentru un spital pentru copii bolnavi de cancer. De ce ați semnat autorizația abia acum?

Nicușor Dan: Avem un spital privat, Sanador, cu o locație total nefericită, unde e o densitate de construcții extrem de mare. Pentru un nou corp de clădire situația ar fi și mai gravă din perspectiva locurilor de parcare.

Am așteptat redactarea deciziei definitive, care a venit în martie aprilie 2025. Am respectat hotărârea judecătorească, am semnat autorizația.

Eu consider în continuare că acea clădire este nelegală pentru alte motive decât cele care au făcut obiectul litigiului.

Față de un litigiu viitor, în care ne vom raporta și la decizia din iunie, a trebuit să redactăm autorizația în consecință.

Micutzu: Oamenii au senzația că aveți o lipsă de empatie. Cu un răspuns mai degrabă tehnic, s-ar putea să nu fie de ajuns.

Nicușor Dan: Eu am spus de când a început discuția, acum trei sau patru ani, că nu e locația fericită pentru acel corp.

Dacă spitalul dorea, în timpul acesta, în loc să ne judecăm în instanță, puteau să-l construiască deja în altă locație.

Cred că există o empatie declarativă foarte bună pentru cineva care e în suferință, și există o empatie a faptelor și sunt mulți oameni care au fost ajutați de mine ca ONG-ist sau primar.

Ora 17.15: A început dezbaterea de la Micutzu. Este prezent doar Nicușor Dan. Candidatul partidului extremist AUR, George Simion, nu a venit.

Micutzu:

Azi am aflat că nu mai vine. Am aflat dintr-un comunicat că nu i se mai pare un teren neutru

Exact ca Iohannis, dl Simion fuge de dezbateri

Un om care se vrea președinte ar trebui să fie mereu disponibil pentru astfel de întâlniri, oricât de inconfortabil ar fi

Cum se va desfășura dezbaterea: O să fie o discuție relativ liberă, important e să comunicați cu cei din sală și să primiți întrebări.

Știrea inițială: Miercuri de la ora 17.00 este anunțată dezbaterea la MCN Podcast. „Pe canalul meu de Youtube, ne vedem acolo cu Nicușor Dan și George Simion”, a anunțat Micutzu (Cosmin Nedelcu).

Dezbaterea live aici:

Dezbaterile pentru turul doi al alegerilor prezidențiale 2025

Prima dezbatere la care au participat Nicușor Dan și George Simion a avut loc joi, 8 mai, la Euronews România.

Candidatul partidului extremist AUR, George Simion, a refuzat apoi să participe la dezbaterea organizată de Digi24 luni, 12 mai, precum și la cea de la Antena 1, marți, 13 mai. La aceste dezbateri a dat curs invitațiilor doar candidatul independent Nicușor Dan.

Postul public de televiziune i-a invitat, de asemenea, pe cei doi candidați la o dezbatere electorală care să aibă loc joi, 15 mai.

Context.

Campania electorală pentru turul doi al alegerilor prezidențiale din 18 mai se încheie sâmbătă, 17 mai, la ora 7.00. De la acest moment este interzisă orice acțiune electorală, precum și prezentarea de sondaje de opinie privind intenția de vot.