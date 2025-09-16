G4Media.ro
Lisa Cook a primit aprobarea justiţiei pentru a rămâne în funcţie la…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Lisa Cook a primit aprobarea justiţiei pentru a rămâne în funcţie la Fed, după ce a fost concediată de Donald Trump

16 Sep

O curte de apel americană a decis, luni, că guvernatoarea Consiliului Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, recent demisă de preşedintele Donald Trump, poate rămâne, pentru moment, în funcţie, în ajunul unei reuniuni cheie privind politica monetară, transmite News.ro.

Decizia îi permite Lisei Cook să participe marţi şi miercuri la această importantă reuniune privind ratele dobânzilor de referinţă.

Prima femeie de culoare care a făcut parte din consiliul guvernatorilor Fed, numită în 2022 de fostul preşedinte Biden, Lisa Cook este acuzată de tabăra prezidenţială că a minţit pentru a obţine împrumuturi imobiliare la rate mai favorabile în 2021.

Fed ar trebui să fie protejată de puterea executivă pentru a-şi garanta independenţa, iar mandatul Lisei Cook ar trebui, în teorie, să dureze până în 2038. Susţinătorii guvernatoarei îl acuză pe preşedintele american că doreşte să preia controlul asupra băncii centrale, al cărei preşedinte, Jerome Powell, refuză de câteva luni să procedeze la reducerile de rate pe care le solicită în mod regulat.

