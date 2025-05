VIDEO Liderul opoziţiei din Ungaria Peter Magyar a trecut graniţa în România, la Borș. El a plecat la 14 mai în marş pe jos spre Transilvania, în semn de protest față de trădarea etnicilor maghiari de către Viktor Orban, susținător al lui George Simion

Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a trecut sâmbătă graniţa cu România, după o călătorie de mai mult de o săptămână, în încercarea de a câştiga sprijinul etnicilor maghiari din România şi de a face apel la votanţii conservatori în perspectiva alegerilor din 2026, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Partidul de centru-dreapta Tisza al lui Magyar a apărut anul trecut pentru a lansa cea mai serioasă provocare la adresa premierului naţionalist Viktor Orban de când acesta a ajuns la putere în 2010.

Majoritatea sondajelor de opinie plasează acum Tisza înaintea partidului Fidesz al lui Orban, următoarele alegeri parlamentare urmând să aibă loc la începutul anului 2026.

Purtând drapelul naţional al Ungariei, Magyar a traversat graniţa sâmbătă dimineaţa împreună cu un grup de susţinători.

„Nu mergem (în România) pentru a escalada tensiunile sau pentru a provoca vreun rău fraţilor şi surorilor noştri maghiari care trăiesc acolo. Mergem acolo pentru a ne exprima solidaritatea”, a declarat Magyar pe 14 mai, când a pornit pe jos în echipament de drumeţie.

În drumul său spre graniţă, Magyar s-a oprit în oraşe mici pentru a discuta cu alegătorii din mediul rural, care l-au susţinut în mod tradiţional pe conservatorul Orban.

Guvernul lui Orban oferă sprijin financiar comunităţilor etnice maghiare din România, iar în 2014 a acordat drept de vot maghiarilor care locuiesc în străinătate. La ultimele alegeri din 2022, 94% dintre aceşti alegători au susţinut Fidesz.

Cel mai recent sondaj al think tank-ului Publicus, publicat vineri, arată că Tisza are un sprijin de 43% în rândul alegătorilor decişi din Ungaria, în timp ce Fidesz are 36%.

Magyar şi-a anunţat marşul la 12 mai, după ce Orban a semnalat că ar putea coopera cu candidatul prezidenţial al extremei drepte din România, George Simion, înainte de alegerile din 18 mai din această ţară.

Partidul UDMR, care reprezintă etnicii maghiari din România, a declarat că victoria lui Simion ar reprezenta o ameninţare la adresa drepturilor minorităţilor şi şi-a îndemnat alegătorii să îl sprijine pe centristul Nicuşor Dan, care a câştigat alegerile.