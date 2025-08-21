Avioane germane Eurofighter au decolat din România, potrivit comandamentului aerian al NATO
Două avioane Eurofighter germane au decolat în cadrul misiunii de poliție aeriană a NATO, potrivit comandamentului aerian al alianței militare, transmite Sky News.
Aceasta este prima misiune a detașamentului german, care a fost lansat de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România.
Comandamentul aerian al NATO nu a furnizat motivul pentru care avioanele au fost trimise în misiune.
Avioane poloneze au fost trimise în misiune în această dimineață pentru a proteja spațiul aerian al țării, din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei.
Și Lituania a instituit astăzi o zonă de interdicție aeriană în apropierea frontierei cu Belarus până la 1 octombrie, ca răspuns la intrarea dronelor din această țară.
