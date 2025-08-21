Avioane germane Eurofighter au decolat din România, potrivit comandamentului aerian al NATO

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Două avioane Eurofighter germane au decolat în cadrul misiunii de poliție aeriană a NATO, potrivit comandamentului aerian al alianței militare, transmite Sky News.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceasta este prima misiune a detașamentului german, care a fost lansat de la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din România.

Comandamentul aerian al NATO nu a furnizat motivul pentru care avioanele au fost trimise în misiune.

Avioane poloneze au fost trimise în misiune în această dimineață pentru a proteja spațiul aerian al țării, din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Și Lituania a instituit astăzi o zonă de interdicție aeriană în apropierea frontierei cu Belarus până la 1 octombrie, ca răspuns la intrarea dronelor din această țară.