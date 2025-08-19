Restricţii de circulaţie pentru camioanele de mare tonaj pe teritoriul Ungariei, în perioada 19-20 august
Camioanele de mare tonaj (peste 7,5 t) vor avea restricţii de circulaţie pe teritoriul Ungariei din seara zilei de marţi, 19 august, ora 23.00, ora României, până miercuri, la aceeaşi oră.
Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Oradea, Poliţia de Frontieră Română informează conducătorii auto că autorităţile maghiare instituie restricţii de circulaţie pe teritoriul Ungariei pentru camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone, în perioada 19-20 august 2025, cu ocazia sărbătorii naţionale a Sfântului Ştefan, transmite Agerpres.
Astfel, restricţiile vor fi aplicate de marţi, 19 august 2025, ora 23.00 (ora României), până miercuri, 20 august 2025, ora 23.00 (ora României).
Măsura vizează exclusiv camioanele de mare tonaj şi are ca scop fluidizarea traficului rutier pe drumurile publice din Ungaria, în contextul sărbătorii naţionale.
Poliţia de Frontieră recomandă şoferilor să îşi planifice din timp deplasările şi să se informeze în permanenţă din surse oficiale. Pentru detalii actualizate privind restricţiile, conducătorii auto pot consulta site-ul oficial al autorităţilor ungare: utinform.hu.
