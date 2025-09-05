Lidera Camerei Comunelor din Marea Britanie a fost destituită de premierul Keir Starmer în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lidera Camerei Comunelor, Lucy Powell, a fost destituită vineri de premierul britanic Keir Starmer, în cadrul remanierii guvernamentale declanşate de demisia vicepremierului Angela Rayner legată de o eroare fiscală, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Powell a afirmat că şeful guvernului îi transmisese că intenţionează să desemneze un nou lider al Camerei Comunelor.

”Nu este o perioadă uşoară pentru guvern. Oamenii vor să vadă schimbare şi îmbunătăţiri în vieţile lor dificile”, a spus Lucy Powell într-o declaraţie postată pe platforma X.

Lucy Powell fusese numită în funcţia de lider al Camerei Comunelor – în principal responsabil cu organizarea activităţii guvernamentale în parlament – după victoria zdrobitoare a Partidului Laburist în iulie 2024.

De atunci, laburiştii au fost depăşiţi în sondajele de opinie de Partidul Reformei Regatului Unit (Reform UK), condus de Nigel Farage.

Ministrul britanic pentru Scoţia, Ian Murray, a părăsit de asemenea guvernul, potrivit unei declaraţii postate pe X.