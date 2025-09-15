G4Media.ro
Lider sindical: Angajați din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt activitatea…

protest piata victoriei, sindicalisti, guvern, angajati
Sursa Foto: G4Media.ro

Lider sindical: Angajați din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt activitatea și protestează în Piața Victoriei alături de alte federații sindicale 

15 Sep

Angajați din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt luni dimineața activitatea și protestează spontan alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei, a declarat pentru G4Media.ro Noni Iordache, liderul sindicatului angajaților de la Palatul Victoria.





Știre în curs de actualizare. Vom reveni cu detalii 

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

