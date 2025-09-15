Lider sindical: Angajați din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt activitatea și protestează în Piața Victoriei alături de alte federații sindicale

Angajați din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt luni dimineața activitatea și protestează spontan alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei, a declarat pentru G4Media.ro Noni Iordache, liderul sindicatului angajaților de la Palatul Victoria.

Știre în curs de actualizare. Vom reveni cu detalii