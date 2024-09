Libanul împiedică un avion iranian să intre în spațiul său aerian, după ce Israelul a avertizat că va folosi “forța” dacă aterizează / Iran Air anulează toate zborurile către Beirut

Libanul a cerut unui avion iranian să nu intre în spațiul său aerian după ce Israelul a avertizat controlul traficului aerian de pe aeroportul din Beirut că va folosi „forța” dacă aeronava va ateriza, a declarat pentru agenția Reuters o sursă din cadrul Ministerului Transporturilor din Liban.

Sursa a declarat că nu se știe ce se afla la bordul avionului. „Prioritatea este viața oamenilor”, a adăugat sursa citată.

După acest incident, Iran Air a declarat că a anulat toate zborurile către Beirut, după cum a declarat un purtător de cuvânt al companiei aeriene pentru presa locală.

