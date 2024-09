Ofensiva din Liban este menită să descurajeze Iranul de la declanșarea unui conflict regional, afirmă un oficial israelian

O sursă politică a declarat pentru cotidianul Haaretz că operațiunile armatei israeliene din Liban au ca scop descurajarea Iranului și a proxy-urilor sale de la declanșarea unui conflict regional.

„Operațiunea din nord are două obiective: să asigure întoarcerea în siguranță a locuitorilor din nord și să semnaleze axei iraniene că Israelul nu se teme să acționeze decisiv pentru a preveni o nouă escaladare. Israelul are ținte potențiale suplimentare în Liban și nu va ezita să atace dacă Hezbollah nu înțelege mesajul”, a declarat sursa citată, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Între timp, președintele Iranului a declarat pentru CNN că acțiunile Israelului ar putea provoca o escaladare. Masoud Pezeshkian a declarat pentru rețeaua americană de știri:

“Există pericolul ca focul evenimentelor care au loc să se extindă la întreaga regiune. Nu trebuie să permitem ca Libanul să devină o altă Gaza în mâinile Israelului. Hezbollah nu poate face asta singur. Hezbollah nu poate sta singur împotriva unei țări care este apărată, sprijinită și aprovizionată de țări occidentale, țări europene și Statele Unite ale Americii. Trebuie să împiedicăm continuarea actelor criminale comise de Israel”.

Pezeshkian a adăugat că Israelul este „înarmat până în dinți și are acces la sisteme de arme care sunt cu mult superioare oricărui alt sistem”.

În luna aprilie a acestui an, sub predecesorul lui Pezeshkian, Ebrahim Raisi, Teheranul a lansat mai mult de 300 de drone și rachete către Israel, în primul său atac direct asupra acestui stat. Teheranul a declarat că a fost un răspuns la un atac asupra unei clădiri diplomatice iraniene din capitala siriană, Damasc, la 1 aprilie, care a ucis o personalitate de rang înalt din cadrul Gărzilor Revoluționare Islamice ale Iranului și alți opt ofițeri. Atacul a fost atribuit Israelului.