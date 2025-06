EXCLUSIV Cum a ajuns în guvernele Ponta și Dăncilă clădirea plătită cu ”nesimțire mare” de Eximbank la o firmă-intermediar / Ce a cerut Mircea Abrudean în 2023 / Ce dosar penal a avut patroana firmei, Monica Maria Dăscălița Peterson, și cum a ajuns să primească Crucea Patriarhală

“Nesimțirea e mare”, a spus vineri premierul Ilie Bolojan despre cazul unei clădiri a statului închiriată de RAAPPS la “un privat” pentru a fi ulterior reînchiriată cu zeci de mii de euro lunar unei bănci de stat. G4Media a aflat că banca de stat este Eximbank, iar firma privată este Spirmina Corporation (fostă Kiseleff Property). Iată cum a ajuns această clădire a statului în folosința unei firme private care ulterior a închiriat-o unei alte firme a statului.

Clădirea din centrul Bucureștiului, amplasată pe Bd. Kiseleff chiar față în față cu Ambasada Rusiei, a fost închiriată de Regia Autonomă a Patrimoniului de Stat (RAAPPS) către firma Kiseleff Property SRL în 11 iulie 2013, potrivit unui document al Secretariatului General al Guvernului consultat de G4Media.

La acel moment, guvernul României, în subordinea căruia funcționează RAAPPS, era Victor Ponta, iar instituția era condusă de Gabriel Georgian Surdu, personaj controversat, reținut de DNA în 2015.

Firma Kiseleff Property SRL era deținută de Monica Maria Dăscălița Peterson, avocat.

Contractul inițial a fost încheiat pe o durată de 8 ani și 5 luni.

Contractul a fost înnoit în 2018, când guvernul era condus de Viorica Dăncilă. Prelungirea a fost făcută până în noiembrie 2023, potrivit documentului citat.

În 2023, compania Spirmina Corporation (deținută tot de Monica Maria Dăscălița Peterson), succesoarea de drept a companiei inițiale Kiseleff Property, a cerut RAAPPS prelungirea cu încă zece ani a contractului de închiriere, conform unui articol din contractul inițial care îi dădea dreptul la această prelungire.

Printr-o adresă trimisă la RAAPPS, firma Spirmina Corporation susținea că ar fi investit circa 2,6 milioane de euro în clădire și ar mai fi avut de amortizat un milion de euro din această sumă.

Mircea Abrudean (PNL), secretarul general al guvernului Ciolacu la acel moment, i-a transmis vicepremierului Marian Neacșu (PSD) propunerea de a renegocia contractul inițial de închiriere, cu reducerea termenului de la 10 ani (cum apare în contractul inițial) la o perioadă de 3-5 ani, potrivit documentului consultat de G4Media. El a arătat că în contractul inițial din 2013 dintre RAAPPS și firma Kiseleff Property apare un articol care dă dreptul firmei private să prelungească cu 10 ani durata contractului printr-o simplă notificare a RAAPPS. Abrudean nu a răspuns până la acest moment la întrebările adresate de G4Media despre propunerea de prelungire a contractului.

Cine e Peterson-Dăscălița Monica-Maria

Asociatul unic al companiei Sprimina Corporation care deține contractul de închiriere al imobilului RAAPPS de pe bulevardul Kiseleff este Peterson-Dăscălița Monica-Maria (54 de ani) din București, potrivit documentelor firmei publicate în Monitorul Oficial.

Potrivit portalului Curții de Apel București, Monica-Maria Peterson-Dăscălița a fost judecată pentru evaziune fiscală, alături de mai multe persoane într-un dosar instrumentat de Parchetul Tribunalului București.

Potrivit rejust.ro, femeia a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru eveziune fiscală în martie 2020, de către Tribunalul București

În ianuarie 2023, Monica-Maria Peterson-Dăscălița a scăpat de condamnare pentru că a intervenit prescripția ca umare a aplicării deciziilor CCR. Judecătorii au constatat că femeia și-a achitat partea de prejudiciu.

”Constată că inculpata PETERSON-DĂSCĂLIŢA (FOSTĂ DASCALIŢA) MONICA MARIA a achitat în integralitate debitul de 312.118 lei şi accesoriile debitului principal. Dispune restituirea de către partea civilă în favoarea inculpatei PETERSON-DĂSCĂLIŢA (FOSTĂ DASCALIŢA) MONICA MARIA a sumei de 97.634 lei, reprezentând 20% din prejudiciul, achitată cu ordinul de plată nr. 19 din 17.09.2021”, se arată în decizia instanței.

Ea este căsătorită cu un cetățean australian, Peter Peterson, posesorul unei colecții de icoane ortodoxe pe care a oferit-o în 2023 Patriarhiei Române, spre expunere pentru o perioadă nedeterminată în cadrul unui muzeu inaugurat la Palatul Patriarhiei.

Monica Peterson și Peter Peterson au primit în 2023 Crucea Patriarhală de la Patriarhul Daniel, potrivit Basilica.ro.

El a declarat în 2023 pentru Ziarul Lumina că a ajuns în România în 1990, după ce firma australiană la care lucra încheiase un contract cu regimul comunist de la București.

”La origine, familia mea este germană. M-am născut într-un spital militar din Germania, la 24 august 1941. Am trăit în Australia timp de 30 de ani, am devenit și cetățean australian, așa că astăzi am un pașaport australian. De asemenea, am petrecut timp în multe alte locuri, unde am mers cu afaceri. Am ajuns în România în 6 ianuarie 1990, cu speranța de a convinge noile autorități să continue o afacere comercială încheiată de fostul regim cu firma pe care o reprezentam”, a spus el.