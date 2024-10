Israelul a lovit un buncăr Hezbollah care conținea „zeci de milioane de dolari” / Un al doilea buncăr, în care s-ar afla o jumătate de miliard de dolari, nu a fost atacat deoarece se află sub spitalul Al-Sahel din Beirut

Armata israeliană a afirmat luni că a lovit un buncăr al Hezbollah care conținea „zeci de milioane de dolari ”, în cadrul ofensivei sale din Liban împotriva intereselor financiare ale mișcării islamiste libaneze., potrivit Le Figaro.

„Forțele aeriene israeliene au efectuat o serie de lovituri de precizie împotriva intereselor financiare ale Hezbollah”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, contraamiralul Daniel Hagari. „Una dintre țintele noastre prioritare a fost un seif subteran care conținea zeci de milioane de dolari în numerar și aur. Banii erau utilizați pentru a finanța atacurile Hezbollah împotriva Israelului”, a adăugat el, fără a preciza unde se afla exact.



Amiralul Hagari a făcut referire la un al doilea buncăr care ar fi, de asemenea, plin cu bani și aur în Beirut, care nu a fost vizat de loviturile aeriene deoarece se află, potrivit acestuia, sub spitalul Al-Sahel din centrul capitalei libaneze. „Potrivit estimărilor, în acest buncăr se află cel puțin o jumătate de miliard de dolari în bancnote și aur”, a declarat el, estimând că acești bani „pot fi folosiți pentru a reconstrui statul libanez ”, aflat într-o gravă criză economică.

Israeli Intelligence has discovered and now revealed the Location of Hezbollah’s Central Finance Facility, a Bunker beneath Al-Sahel General Hospital in the Lebanese Capital of Beirut. The Bunker is believed to contain the Fortune of the Late Secretary-General of Hezbollah,… pic.twitter.com/W7Py6W4NVr

