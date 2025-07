Michael Douglas, în vârstă de 80 de ani, nu vrea să revină la actorie / „Am muncit destul, mi-am dat seama că trebuie să mă opresc”

Michael Douglas a dezvăluit de ce „nu are intenții reale” de a se întoarce la actorie în timpul unei conferințe de presă la Festivalul Internațional de Film de la Karlovy Vary, în Republica Cehă.

„Nu am mai lucrat din 2022 în mod intenționat, pentru că mi-am dat seama că trebuie să mă opresc”, a spus el, scrie People. „Am muncit destul de mult timp de aproape 60 de ani și nu voiam să fiu unul dintre acei oameni care mor pe platoul de filmare.”

El a continuat: „Nu am intenția reală de a mă întoarce. Spun că nu m-am retras pentru că, dacă ar apărea ceva special, m-aș întoarce, dar altfel, nu.”

Michael Douglas a mărturisit că are „un mic film independent” pentru care încearcă în prezent „să obțină un scenariu bun”. Dar, în rest, a glumit spunând că este „fericit să joace rolul soției” pentru soția sa, Catherine Zeta-Jones, cu care este căsătorit de 25 de ani, „în spiritul menținerii unei căsnicii fericite”, potrivit Variety.

El a participat la festivalul de film pentru a prezenta proiecția unei versiuni recent restaurate a clasicului din 1975 al lui Miloš Forman, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, cu Jack Nicholson în rolul principal. În timpul prezentării, a fost premiat cu o statuetă Crystal Globe din partea directorului executiv al festivalului.

În timpul unei discuții cu Deadline în luna mai, actorul a mărturisit că „se bucură” de pauza luată de la actorie, concentrându-se pe viața personală și pe producție. Michael conduce Further Films, o companie de producție independentă lansată în 1997.

„Era copleșitor să conduc compania de producție și să joc în același timp”, a spus vedeta.

În ceea ce privește revenirea în fața camerei, Michael a declarat pentru Deadline: „Dacă apare ceva bun care îmi place cu adevărat. Dar nu simt o dorință arzătoare”.

El a adăugat: „Încă produc. Încă îmi place să aduc oamenii împreună”.

Deși Michael nu joacă în niciun film în acest moment, fiul său în vârstă de 24 de ani, Dylan Douglas, va debuta ca actor în thrillerul I Will Come to You, care va fi lansat în curând, a scris Variety în martie.

Michael mai are și o fiică, pe Carys Douglas, în vârstă de 22 de ani, tot cu Catherine Zeta-Jones. El este, de asemenea, tatăl lui Cameron Douglas, în vârstă de 46 de ani, pe care îl are cu fosta soție Diandra Luker.