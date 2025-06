Ministrul Economiei: Mirosul meu la ce se întâmplă la Praid este că n-au interes să rezolve problema. Pe data de 1 iulie le-am cerut un grafic de lucrări. Convingerea mea este că ei nu vor respecta asta / Întrebat dacă mina se va prăbuşi: Posibil, da

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Economiei Radu Miruţă susţine că directorul companiei Salrom nu e preocupat ca firma care ar trebui să devieze râul care a inundat salina Praid să fie în grafic cu lucrările. ”Nu se poate să te joci. Îţi alegi firma pe care o vrei tu, ai capacitatea să gestionezi ce vrei tu acolo şi la final e în bătaie de joc”, a spus Radu Miruţă, care a cerut Salrom să termine lucrările până la data de 1 iulie.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Convingerea mea este că ei nu vor respecta asta. Mai au 4 zile”, a spus ministrul Economiei, la Prima TV. Întrebat dacă mina de la Praid se va prăbuşi, Radu Miruţă a răspuns: ”Posibil, da”, transmite News.ro.

Ministrul Economiei Radu Miruţă a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă îl va păstra în funcţie pe actualul director al Salrom, Nicolae Cîmpeanu, provenit din organizaţia PSD Buzău. Salrom este compania de stat care administrează Salina Praid.

”Mirosul meu la ce se întâmplă la Praid este că n-au interes (Salrom, companie de stat – n.r.) să rezolve problema acolo. Eu nu observ că este o preocupare de a se rezolva problema. Au fost 36 de milioane de lei acordaţi pe urgenţă pentru bypass-area pârâului. Ce se întâmplă! Curgerea apei erodează albia. Cu atât mai mult se întâmplă când albia este de sare. Nu e stâncă, rocă. S-a întâmplat treaba asta până când s-a subţiat, s-a subţiat, s-a subţiat şi a început sub albie după câteva zeci de metri. Este gaură. Subţiindu-se, apa a intrat în gaura aia. Era previzibil că se va întâmpla asta. Salina este în interiorul unui munte. Previzibil. De pe vremea romanilor: ”domnule, fă o tură, ocoleşte muntele, bypass-ează asta”. Ei nu au făcut asta. Au făcut anul trecut ceva prost. Adică au încercat să bypass-eze, să ocolească muntele, făcând asta la o înălţime mai mare decât unde vine apa. Ei au făcut priză în albie undeva mai sus. Evident că nu intra apa pe acolo decât dacă venea debitul mare-mare”, a spus ministrul Economiei.

Radu Miruţă susţine că directorul Salrom s-a angajat ca până la data de 1 iulie să termine lucrarea de deviere a apei la Praid. Însă ministrul Economiei are ”convingerea” că acest termen nu va fi respectat.

”Ce observ eu este că nu e o preocupare din partea directorului companiei Salrom ca firma care face lucrările acolo să fie în grafic. Eu am o observare zilnică a situaţiei. Pe data de 1 iulie le-am cerut un grafic de lucrări şi au asumat graficul ăla. Spun că pe 1 iulie, conform graficului, se va rezolva problema, adică toată apa aia va trece pe tuburi. Toată apa nu mai curge pe albie. Intră în nişte tuburi metalice, plastice şi atunci pe unde se eroda înainte, nu va mai avea ce să erodeze. Convingerea mea este că ei nu vor respecta asta. Mai au 4 zile. Am analizat dacă merită o procedură din asta agresivă de reziliere (a contractului – n.r.). Dacă întârzierea va fi de 2-3 zile, vom vedea. Dacă reziliezi în momentul în care suntem astăzi, până aduci altă firmă, până îşi duce aparaturile, utilajele acolo, s-ar putea să întârzii mai mult. Eu îi spun foarte ferm: dacă pe 1 iulie nu se va rezolva, vor fi consecinţe. Nu se poate să te joci. Îţi alegi firma pe care o vrei tu, ai capacitatea să gestionezi ce vrei tu acolo şi la final e în bătaie de joc. Să se întâmple o data asta este ghinion plus incompetenţă. Să se întâmple a doua oare e doar incompetenţă”, a spus Radu Miruţă.

Întrebat dacă mina de la Praid se va prăbuşi, ministrul Economiei a răspuns: ”Posibil, da. Să se transforme într-un lac”.