L’Equipe: David Popovici impresionează înainte de Campionatul Mondial din Singapore

David Popovici a câștigat fără nicio emoție medalia de aur a probei de 200 m liber din cadrul CE de natație pentru tineret (U23), iar cotidianul L’Equipe laudă forma în care se găsește înotătorul român.

La Samorim, în Slovacia, David a bifat cel mai bun timp al anului în această probă: 1’43”64, iar sursa citată menționeză că sportivul din România arată o formă excelentă cu o lună de zile înainte de Campionatul Mondial.

„Campionul olimpic la 200 m, David Popovici, a decis să participe la Campionatele Europene U23 de la Samorin, în Slovacia.

Românul în vârstă de 20 de ani a dominat finala probei de 200 m liber cu un timp de 1’43”64, înregistrând cea mai bună performanţă a anului, cu o lună înainte de Campionatele Mondiale”, precizează L’Equipe.

„O competiţie pe care românul de 20 de ani a început-o perfect. Campion mondial în 2022 şi olimpic în 2024 la 200 m, Popovici s-a impus cu uşurinţă pe această distanţă, joi.

Un timp superb de 1’43”64, cea mai bună performanţă mondială a anului.

El a terminat cu peste două secunde şi jumătate înaintea bulgarului Petar Mitsin, în vârstă de 19 ani (1’46”48), şi a britanicului Charlie Hutchison, în vârstă de 21 de ani (1’46”84)”, menţionează L’Equipe, conform News.ro.

Campionatele Mondiale de la Singapore vor avea loc în perioada 27 iulie – 3 august.

La CE U23 de la Samorim, David Popovici va mai participa și în probele de 50 m şi 100 m liber, precum şi la ştafeta de 4×100 m.

